«Расползаются»: Армия РФ после взятия Часова Яра задействовала «убойную» тактику против ВСУ
МК: ВС РФ после взятия Часова Яра начали применять убойную тактику против ВСУ
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Армия России после освобождения Часова Яра начала применять на Славянско-Краматорском направлении «убойную» тактику, которая, по словам заслуженного военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, направлена на разделение ВСУ. Из-за этого вражеские войска могут не успеть «собраться в кулак», чтобы дождаться западной помощи и стабилизировать «поплывший» фронт.
«Главное, чтобы они не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они всё равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения [главкома ВСУ Александра] Сырского», — отметил военный эксперт.
По словам собеседника сайта MK.ru, если стратегия ВС РФ окажется успешной, то Сырскому придётся «управлять разрозненными подразделениями». Такое развитие СВО сыграет в пользу нашей армии. А «стратегическое выравнивание фронта», которое уже можно наблюдать, даст толчок для «большого наступательного прорыва».
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Военный эксперт объяснил значимость взятия города под контроль ВС РФ.