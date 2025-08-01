«Расползаются»: Армия РФ после взятия Часова Яра задействовала «убойную» тактику против ВСУ

Армия России после освобождения Часова Яра начала применять на Славянско-Краматорском направлении «убойную» тактику, которая, по словам заслуженного военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, направлена на разделение ВСУ. Из-за этого вражеские войска могут не успеть «собраться в кулак», чтобы дождаться западной помощи и стабилизировать «поплывший» фронт.

«Главное, чтобы они не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они всё равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения [главкома ВСУ Александра] Сырского», — отметил военный эксперт.