Захар Прилепин напомнил о цене взятия Часова Яра
Публицист Прилепин: Часов Яр взят ценой тысяч подвигов и несчётных тонн снарядов
Обложка © Михаил Синицын/ТАСС
Город Часов Яр перешёл под контроль российских войск после длительных и ожесточённых боёв. Об этом в своём Telegram-канале сообщил писатель, публицист и офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин, отметив высокую цену, которой далась эта победа.
По его словам, за взятием города стоят «месяцы, месяцы и месяцы» сражений, а также тысячи подвигов и трагических историй.
«Что сказать-то? Ура? Наконец-то? Русские идут? Свершилось? Что? Спасибо. Спасибо навсегда», — написал Прилепин.
Город Часов Яр, расположенный на возвышенности в Донецкой Народной Республике, долгое время оставался одним из ключевых узлов украинской обороны на краматорско-дружковском направлении. Его укреплённые позиции использовались как опорный пункт для снабжения и координации действий ВСУ, особенно в районе Артёмовска (Бахмута). Захват Часова Яра российскими войсками открывает путь к дальнейшему продвижению вглубь Донбасса и ослабляет оборонительные возможности украинской стороны.
Бои за Часов Яр велись с начала 2024 года. Город был сильно укреплён, в его жилом фонде и подземных сооружениях ВСУ оборудовали фортификационные сооружения и склады. По данным Минобороны РФ, штурм города вели подразделения южной группировки войск. После месяцев интенсивных боёв и артподготовки, 31 июля 2025 года было официально объявлено о его полном взятии под контроль российских сил. Минобороны подчеркнуло, что взятие Часова Яра стало очередным шагом к укреплению позиций российской армии в зоне СВО.