Захар Прилепин напомнил о цене взятия Часова Яра

Город Часов Яр перешёл под контроль российских войск после длительных и ожесточённых боёв. Об этом в своём Telegram-канале сообщил писатель, публицист и офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин, отметив высокую цену, которой далась эта победа.

По его словам, за взятием города стоят «месяцы, месяцы и месяцы» сражений, а также тысячи подвигов и трагических историй.

«Что сказать-то? Ура? Наконец-то? Русские идут? Свершилось? Что? Спасибо. Спасибо навсегда», — написал Прилепин.

Город Часов Яр, расположенный на возвышенности в Донецкой Народной Республике, долгое время оставался одним из ключевых узлов украинской обороны на краматорско-дружковском направлении. Его укреплённые позиции использовались как опорный пункт для снабжения и координации действий ВСУ, особенно в районе Артёмовска (Бахмута). Захват Часова Яра российскими войсками открывает путь к дальнейшему продвижению вглубь Донбасса и ослабляет оборонительные возможности украинской стороны.