Новости СВО. ВС РФ сжимают клещи вокруг Покровска, ВСУ бегут из Родинского, в Николаеве ликвидирована база снабжения, в Киеве паника из-за потерь, 31 июля ВС РФ ведут бои в Красноармейске и контролируют пути снабжения в Часовом Яре, разбита попытка десанта в Херсонской области, украинский десант потоплен у Тендровской косы, в Раде признают деморализацию боевиков — дайджест Life.ru. 30 июля, 21:07 Армия России бьёт позиции ВСУ у Красноармейска и Часова Яра. Обложка © ТАСС / Минобороны России

ВС РФ штурмуют Красноармейск и Красный Лиман: украинские войска на грани разгрома

Армия России продолжает давить ВСУ в окрестностях Красноармейска (Покровска) и в самом городе. Украинские офицеры уже сравнивают ситуацию с Селидовом, где киевские формирования потерпели крах. Они утверждают, что российские подразделения проникают в населённый пункт малыми группами по 2–3 человека и пытаются закрепиться. При этом есть помощь с флангов.

ВС РФ вплотную приблизились к Родинскому. Начались бои за Красный Лиман, а значит, северная часть Красноармейска и Димитрова (Мирнограда) также скоро перейдёт под контроль российских войск. Также наши штурмовики продвинулись к Никоноровке.

Приговорена группировка ВСУ и в Часовом Яре. Сообщается, что наши войска контролируют все пути снабжения, а значит, ни ротации, ни боеприпасов украинским боевикам не видать.

Дроноводы группировки «Центр» скорректировали огонь реактивной артиллерии на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зачистка Курской области: российские войска уничтожают остатки ВСУ в приграничье

В Курской области наблюдается относительное затишье. Бойцы нашей группировки «Север» зачищают приграничные лесопосадки. В окрестностях Рыжевки было уничтожено две группы ВСУ. Их обнаружили операторы БПЛА.

Срыв десанта ВСУ: ВС РФ наносят удар по Очакову после провала атаки на Тендровскую косу

Киевское командование готовит десантную операцию в Херсонской области. Предполагается, что высадить могут до четырёх тысяч боевиков. В последние дни наблюдается активная работа беспилотников и средств РЭБ противника.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ ударили по порту Очаков в соседней Николаевской области.

— Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу. Четыре катера, гордо отправленные в рейд, обернулись позором для ВСУ. Попытка провалилась с треском. А вот наше возмездие — не подвело: сработали тяжёлые РСЗО. Громко. Жёстко. Противник понёс ощутимые потери, — написал глава региона в соцсетях.

Карта СВО на 31 июля 2025 года. Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове, откуда недавно ВСУ безуспешно попытались забросить десант на Тендровскую косу. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украинские военные в отчаянии: депутат Рады признаёт крах морального духа ВСУ

Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу рассказал о положении дел внутри ВСУ. По его словам, боевики Зеленского устали от вооружённого конфликта, а виновата во всём некая советская система, распространённая в армии. Странно, но ещё недавно Киев заявлял, что успешно переходит на стандарты НАТО.

— Герои, годами защищавшие Украину, часто раненые, теряют способность выполнять задачи. Медики сообщают, что бойцы говорят: «Нам всё равно, умру или нет», — отметил Мазурашу.

То есть легче свести счёты с жизнью, чем воевать за Зеленского. Есть и другая категория украинцев. Она не желает умирать, поэтому вынуждена бегать от сотрудников ТЦК. Стало известно о гибели жителя Николаева, который убегал от тэцэкашников. Официальная версия гласит, что он спрыгнул с моста и разбился. Но можно предположить, что спрыгнул он не сам, а ему помогли — ведь людоловы порой забивают жертв до смерти.

Авторы Даниил Черных