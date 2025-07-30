Новости СВО. ВСУ в панике: Новоукраинка и Темировка пали, боевики бегут. Трамп включил счётчик, а Запад меняет Зеленского, 30 июля Армия России продвигается в Запорожской области, в ВСУ нет пополнения, президент США начал считать дни до новых антироссийских санкций, США и Британия выбрали Залужного новым президентом Украины — дайджест Life.ru 29 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Контроль над юго-западом ДНР: ВС РФ готовятся к штурму Александрограда и Искры

Флаг России поднят над Новоукраинкой. Этот населённый пункт находится вблизи Красноармейска (Покровска). Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях подтвердила, что российские войска уже в городе. Военкор Алексей Гавриш утверждает, что украинское командование бежит из города. Кроме того, противник отходит большими группами или же сдаётся в плен.

Евгений Поддубный сообщил, что для контроля над юго-западными районами ДНР ВС РФ осталось освободить Александроград и Искру.

— В целом в районах обоих населёнников противник пытается навязать нам встречные бои, но ресурсов, что имеются здесь в его распоряжении, для перехвата инициативы не хватает, — сообщил он.

Карта СВО 30 июля 2025 года. Российская армия освободила Новоукраинку на Покровском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Прорыв в Запорожской области: село Темировка освобождено, следующий рубеж — Обратное

В Запорожской области освобождено село Темировка. Оно находится на стыке ДНР, Запорожья и Днепропетровской области.

— Ближайшая цель для «Востока» на этом участке фронта — подконтрольное ВСУ село Обратное. С этого плацдарма можно будет наступать как на север в сторону населёнников Новониколаевка, Запорожское, Берёзовое и Терновое, так и на юго-запад в сторону города Гуляйполе, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он отмечает, что Гуляйполе является важным логистическим центром украинских формирований, а его взятие позволит выйти в тыл группировки, занимающей позиции у Орехова.

Карта СВО на 30 июля 2025 года. Армия России освободила Темировку в Запорожской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

CNN подтверждает: ВСУ в кризисе, солдаты истощены, подкрепления нет

Журналисты американского канала CNN пообщались с украинскими военными. Они им рассказали о нехватке личного состава. На фронте остались только «старые бойцы», которые уже устали, а менять их некому.

— Чтобы понять ситуацию, нужно в ней оказаться. Когда мы говорим, что ситуация сложная, никто нас не понимает — нужно оказаться на нашем месте. Мы устали. Все устали от этой войны, и, думаю, другие страны устали нам помогать, — пожаловался собеседник CNN.

Беседовали они в Константиновке. Важно отметить, что подкрепление в город не поступало, по словам украинца, уже восемь месяцев, а снабжение группировки происходит с помощью БПЛА.

Дроноводы Армии России выжигают позиции противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Примечательно, что глава киевского режима Зеленский при этом подписал указ, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет.

Смена власти в Киеве: Залужный вместо Зеленского по плану США и Британии

Российская Служба внешней разведки рассказала о встрече представителей США и Великобритании с украинским руководством. В Альпы приехал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, но не было Владимира Зеленского.

— Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнёрами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией, — говорится в сообщении СВР.

Была достигнута договорённость, что Ермак останется на своём месте, а сменщиком Зеленского станет Залужный. Примечательно, что вместе с этим сообщением в журнале Vogue появилась фотосессия экс-главкома, сопровождаемая его колонкой. На страницах журнала он даёт несколько уроков мировому сообществу, но продолжает риторику о спасении Европы.

— Именно мы, Украина, каждый день даём шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве без снарядов и орудий, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса. Изобретённые нами технологии не только изменили представление о безопасности, но и могут спасти человечество от новой чумы. Мы открыты для тех, кто не оставил нас, — говорится в тексте Залужного, который больше похож на предвыборную агитацию.

Предполагается, что поводом для отстранения нынешнего главы киевского режима будет его борьба с «демократическими структурами» вроде НАБУ.

Ультиматум Трампа: у России 10 дней на прекращение огня, иначе новые санкции

Президент США пошёл в наступление и объявил, вылетая из Шотландии, что у России осталось десять дней для остановки огня на Украине. В противном случае последуют очередные санкции.

— Мы собираемся ввести тарифы и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию потому, что он хочет, очевидно, продолжать войну, — заявил американский лидер, забыв, кто является инициатором переговоров в Стамбуле, кто предлагал перемирия и кто их срывал.

По его словам, его не волнует реакция рынков на такие заявления. При этом он не уверен, что санкции и прочие рестрикции подействуют на Россию.

Авторы Даниил Черных