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Новости СВО. ВСУ в панике: Новоукраинка и Темировка пали, боевики бегут. Трамп включил счётчик, а Запад меняет Зеленского, 30 июля

Армия России продвигается в Запорожской области, в ВСУ нет пополнения, президент США начал считать дни до новых антироссийских санкций, США и Британия выбрали Залужного новым президентом Украины — дайджест Life.ru

29 июля, 21:07
Армия России уничтожает позиции ВСУ в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России уничтожает позиции ВСУ в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Контроль над юго-западом ДНР: ВС РФ готовятся к штурму Александрограда и Искры

Флаг России поднят над Новоукраинкой. Этот населённый пункт находится вблизи Красноармейска (Покровска). Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях подтвердила, что российские войска уже в городе. Военкор Алексей Гавриш утверждает, что украинское командование бежит из города. Кроме того, противник отходит большими группами или же сдаётся в плен.

Евгений Поддубный сообщил, что для контроля над юго-западными районами ДНР ВС РФ осталось освободить Александроград и Искру.

— В целом в районах обоих населёнников противник пытается навязать нам встречные бои, но ресурсов, что имеются здесь в его распоряжении, для перехвата инициативы не хватает, — сообщил он.

Карта СВО 30 июля 2025 года. Российская армия освободила Новоукраинку на Покровском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО 30 июля 2025 года. Российская армия освободила Новоукраинку на Покровском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Прорыв в Запорожской области: село Темировка освобождено, следующий рубеж — Обратное

В Запорожской области освобождено село Темировка. Оно находится на стыке ДНР, Запорожья и Днепропетровской области.

— Ближайшая цель для «Востока» на этом участке фронта подконтрольное ВСУ село Обратное. С этого плацдарма можно будет наступать как на север в сторону населёнников Новониколаевка, Запорожское, Берёзовое и Терновое, так и на юго-запад в сторону города Гуляйполе, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он отмечает, что Гуляйполе является важным логистическим центром украинских формирований, а его взятие позволит выйти в тыл группировки, занимающей позиции у Орехова.

Карта СВО на 30 июля 2025 года. Армия России освободила Темировку в Запорожской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО на 30 июля 2025 года. Армия России освободила Темировку в Запорожской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

CNN подтверждает: ВСУ в кризисе, солдаты истощены, подкрепления нет

Журналисты американского канала CNN пообщались с украинскими военными. Они им рассказали о нехватке личного состава. На фронте остались только «старые бойцы», которые уже устали, а менять их некому.

— Чтобы понять ситуацию, нужно в ней оказаться. Когда мы говорим, что ситуация сложная, никто нас не понимает нужно оказаться на нашем месте. Мы устали. Все устали от этой войны, и, думаю, другие страны устали нам помогать, — пожаловался собеседник CNN.

Беседовали они в Константиновке. Важно отметить, что подкрепление в город не поступало, по словам украинца, уже восемь месяцев, а снабжение группировки происходит с помощью БПЛА.

Дроноводы Армии России выжигают позиции противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Примечательно, что глава киевского режима Зеленский при этом подписал указ, допускающий к службе по контракту людей старше 60 лет.

Смена власти в Киеве: Залужный вместо Зеленского по плану США и Британии

Российская Служба внешней разведки рассказала о встрече представителей США и Великобритании с украинским руководством. В Альпы приехал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, но не было Владимира Зеленского.

— Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнёрами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией, — говорится в сообщении СВР.

Была достигнута договорённость, что Ермак останется на своём месте, а сменщиком Зеленского станет Залужный. Примечательно, что вместе с этим сообщением в журнале Vogue появилась фотосессия экс-главкома, сопровождаемая его колонкой. На страницах журнала он даёт несколько уроков мировому сообществу, но продолжает риторику о спасении Европы.

— Именно мы, Украина, каждый день даём шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве без снарядов и орудий, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса. Изобретённые нами технологии не только изменили представление о безопасности, но и могут спасти человечество от новой чумы. Мы открыты для тех, кто не оставил нас, — говорится в тексте Залужного, который больше похож на предвыборную агитацию.

Предполагается, что поводом для отстранения нынешнего главы киевского режима будет его борьба с «демократическими структурами» вроде НАБУ.

Ультиматум Трампа: у России 10 дней на прекращение огня, иначе новые санкции

Президент США пошёл в наступление и объявил, вылетая из Шотландии, что у России осталось десять дней для остановки огня на Украине. В противном случае последуют очередные санкции.

— Мы собираемся ввести тарифы и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию потому, что он хочет, очевидно, продолжать войну, — заявил американский лидер, забыв, кто является инициатором переговоров в Стамбуле, кто предлагал перемирия и кто их срывал.

По его словам, его не волнует реакция рынков на такие заявления. При этом он не уверен, что санкции и прочие рестрикции подействуют на Россию.

Новости СВО. Освобождены Бельгийка и Бойковка, ВС РФ взяли в клещи Красноармейск, Трамп ставит России ультиматум, 29 июля
Новости СВО. Освобождены Бельгийка и Бойковка, ВС РФ взяли в клещи Красноармейск, Трамп ставит России ультиматум, 29 июля
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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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