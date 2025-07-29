США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины, утверждает СВР России. Такое решение было принято на закрытой встрече, прошедшей в Альпах, при участии Ермака, Буданова и западных представителей. По версии российской разведки, смена власти в Киеве рассматривается как главное условие продолжения поддержки Украины и «перезагрузки» её отношений с западными союзниками.