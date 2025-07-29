Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины
СВР: Запад делает ставку на Залужного — для перезагрузки отношений с Киевом
Обложка © AP Photo/Alberto Pezzali
США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины, утверждает СВР России. Такое решение было принято на закрытой встрече, прошедшей в Альпах, при участии Ермака, Буданова и западных представителей. По версии российской разведки, смена власти в Киеве рассматривается как главное условие продолжения поддержки Украины и «перезагрузки» её отношений с западными союзниками.
Ермак и Буданов, по информации СВР, дали согласие на план при условии сохранения своих должностей и влияния в новой конфигурации власти.
«Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — говорится в сообщении разведки.
Ранее сообщалось, что Евросоюз приостановил выделение финансовой помощи Украине до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. А пойти на этот непопулярный шаг, по данным российской разведки, Зеленского убедил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и, таким образом, подставил его.