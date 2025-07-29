Это конец: ЕС приостановил всю финансовую помощь Украине

Евросоюз временно приостановил выделение финансовой помощи Украине до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах.

Речь идёт, в частности, о средствах в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) — €17,2 млрд до конца 2025 года, а также о €12,5 млрд в рамках механизма Ukraine Facility.

Напомним, Рада одобрила законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства. По сути, документ отменяет принятое ранее решение об ограничении их независимости. Этот шаг вызвал международный скандал и поставил под угрозу судьбу Зеленского. Он спешно внёс в парламент законопроект, отменяющий это решение, и поспешил переложить вину на самих депутатов — мол, они его не так поняли. Повторное голосование состоится 31 июля. Ради него нардепы будут вынуждены вернуться с каникул.