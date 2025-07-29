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Регион
29 июля, 10:06

Это конец: ЕС приостановил всю финансовую помощь Украине

Экономическая правда: ЕС приостановил помощь Украине из-за ситуации с НАБУ

Обложка © Shutterstock AI Generator / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI Generator / FOTODOM

Евросоюз временно приостановил выделение финансовой помощи Украине до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах.

Речь идёт, в частности, о средствах в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) — €17,2 млрд до конца 2025 года, а также о €12,5 млрд в рамках механизма Ukraine Facility.

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Напомним, Рада одобрила законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства. По сути, документ отменяет принятое ранее решение об ограничении их независимости. Этот шаг вызвал международный скандал и поставил под угрозу судьбу Зеленского. Он спешно внёс в парламент законопроект, отменяющий это решение, и поспешил переложить вину на самих депутатов — мол, они его не так поняли. Повторное голосование состоится 31 июля. Ради него нардепы будут вынуждены вернуться с каникул.

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Марина Фещенко
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