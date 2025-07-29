«Что-то ужасающее»: Шарий заявил о готовящейся провокации по указанию Зеленского

Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий высказал предположение, что экс-комик Владимир Зеленский может организовать масштабную провокацию, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом он заявил в своём YouTube-канале.

«По моему мнению, он (Зеленский — Прим.Life.ru) может совершить какую-нибудь жуткую провокацию. К жутким провокациям я отношу подрыв чего-нибудь, опять скормят какие-то данные, и прилетят ракеты не туда, куда надо. Это может быть в том числе военная провокация, подрыв АЭС или что-то ужасающее. Как минимум — ликвидация кого-то из его же партии», — заявил Шарий.

По его информации, одним из способов отвлечь внимание может стать арест экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако, как отмечает блогер, генеральный прокурор сопротивляется этому сценарию, понимая, что в случае чего вся ответственность ляжет на него.

Шарий связывает возможную эскалацию с обострением внутриполитической ситуации на Украине, включая скандал вокруг НАБУ и сокращение финансовой помощи от ЕС. Эксперт утверждает, что после торговой сделки президента США Дональда Трампа европейские страны стали менее охотно выделять средства Киеву, что создает дополнительные проблемы для украинского руководства.