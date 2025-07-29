«Что-то ужасающее»: Шарий заявил о готовящейся провокации по указанию Зеленского
Блогер Шарий заявил о подготовке Киевом жуткой провокации на фоне кризиса
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий высказал предположение, что экс-комик Владимир Зеленский может организовать масштабную провокацию, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом он заявил в своём YouTube-канале.
«По моему мнению, он (Зеленский — Прим.Life.ru) может совершить какую-нибудь жуткую провокацию. К жутким провокациям я отношу подрыв чего-нибудь, опять скормят какие-то данные, и прилетят ракеты не туда, куда надо. Это может быть в том числе военная провокация, подрыв АЭС или что-то ужасающее. Как минимум — ликвидация кого-то из его же партии», — заявил Шарий.
По его информации, одним из способов отвлечь внимание может стать арест экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако, как отмечает блогер, генеральный прокурор сопротивляется этому сценарию, понимая, что в случае чего вся ответственность ляжет на него.
Шарий связывает возможную эскалацию с обострением внутриполитической ситуации на Украине, включая скандал вокруг НАБУ и сокращение финансовой помощи от ЕС. Эксперт утверждает, что после торговой сделки президента США Дональда Трампа европейские страны стали менее охотно выделять средства Киеву, что создает дополнительные проблемы для украинского руководства.
Ранее украинские спецслужбы конфисковали документы, которые могли лечь в основу уголовных дел против администрации Зеленского. По словам украинского нардепа Александра Дубинского, изъятые материалы содержали информацию о спецоперациях и слежке, проводимых окружением главы государства.