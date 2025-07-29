Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек

Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение численности Службы безопасности Украины на 10 тысяч сотрудников. Согласно данным, опубликованным на сайте Верховной рады, этот закон был поддержан депутатами парламента, включая Ирину Геращенко, которая сообщила о его одобрении.

Согласно новому закону, численность СБУ в мирное время возрастёт с 27 тысяч до 37 тысяч человек, а в условиях военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает реорганизацию подразделения борьбы с терроризмом в новый центр специальных операций «А», который будет заниматься оперативно-боевой деятельностью.

Также законом предусмотрено разрешение сотрудникам СБУ применять оружие при выполнении задач обороны. Этот шаг направлен на укрепление безопасности страны в условиях текущих вызовов, подчеркнули в Раде.