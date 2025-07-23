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23 июля, 07:28

Агент СБУ с дронами и взрывчаткой задержан в Нижегородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины. По данным ведомства, он оборудовал тайник с деталями беспилотников и взрывными веществами. Злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нём были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность», — говорится в сообщении.

Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали трёх пособников украинских спецслужб в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. По данным Центра общественных связей ведомства, подозреваемые были завербованы через зарубежные мессенджеры и планировали диверсионно-террористические атаки на территории России. Их деятельность была пресечена на ранней стадии, материалы дела переданы следственным органам.

Милена Скрипальщикова
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