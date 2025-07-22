Двое россиян и украинка готовили теракты в трёх регионах РФ по заданию СБУ, их поймали
ФСБ: Задержаны три пособника спецслужб Украины в ДНР, Ярославле и под Липецком
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Российские силовики задержали трёх пособников украинских спецслужб на территории ДНР, в Ярославле и под Липецком. Их подозревают в подготовке террористических атак. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание пособников СБУ в РФ. Видео © ФСБ РФ
«ФСБ РФ на территории ДНР, Ярославской области пресечена деятельность <…> пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров», — сказано в заявлении.
Так, россиянин был пойман в городе Харцызске ДНР. По версии следствия, мужчина планировал убить военнослужащего, а также собирался переслать СБУ информацию о местах расположения ВС РФ. Подозреваемый ещё и участвовал в вербовке сограждан для подготовки терактов. Второй пособник СБУ — гражданка Украины. Она собирала взрывное устройство и намеревалась подорвать один из объектов на железнодорожных путях. А третий задержанный поджёг пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов РФ в Липецкой области. Обвиняемые действовали по указке Киева. В своих преступлениях они уже сознались.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области сотрудник транспортной полиции Юго-Восточного ЛУ МВД заключён под стражу по подозрению в поджоге электроподстанций. Мужчину допросили, он подтвердил свои действия в ходе проверки на месте преступления.