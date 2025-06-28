В Воронежской области арестовали полицейского, подозреваемого в диверсии

В Воронежской области сотрудник транспортной полиции Юго-Восточного ЛУ МВД заключён под стражу по подозрению в поджоге электроподстанций. По данным регионального СК, мужчина признался в содеянном.

В Воронежской области арестовали подозреваемого в поджоге подстанций. Видео © Telegram / СУ СК России по Воронежской области

«По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года в отношении сотрудника Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия)», — говорится в сообщении.

Мужчину допросили, он подтвердил свои действия в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинения. Продолжается сбор доказательств.