По данным российской разведки, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сыграл ключевую роль в попытке ослабить влияние антикоррупционных структур в стране. СВР утверждает, что он якобы убедил Владимира Зеленского, что инициатива не вызовет недовольства на Западе. Однако на деле, по мнению ведомства, это стало удобным поводом для западных стран начать подготовку к политической замене Зеленского.

«Расчищая политическую «поляну» для Залужного, Ермак «подставил» Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению «просроченного» от власти как «покусившегося на демократию», — говорится в сообщении российской разведки.