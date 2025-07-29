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29 июля, 12:10

Российская разведка указала на главного предателя в окружении Зеленского

СВР: Ермак подставил Зеленского, убедив ограничить антикоррупционные органы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Обложка © AP Photo/Evgeniy Maloletka

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Обложка © AP Photo/Evgeniy Maloletka

По данным российской разведки, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сыграл ключевую роль в попытке ослабить влияние антикоррупционных структур в стране. СВР утверждает, что он якобы убедил Владимира Зеленского, что инициатива не вызовет недовольства на Западе. Однако на деле, по мнению ведомства, это стало удобным поводом для западных стран начать подготовку к политической замене Зеленского.

В СВР считают, что «подставив» действующего президента, Ермак тем самым открыл путь для выдвижения его основного конкурента — Валерия Залужного — и одновременно заручился обещаниями сохранить за собой влияние.
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«Расчищая политическую «поляну» для Залужного, Ермак «подставил» Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению «просроченного» от власти как «покусившегося на демократию», — говорится в сообщении российской разведки.

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А ранее стало известно, что Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, участвует в поставках наркотиков главарю киевского режима. В СМИ даже появились доказательства — слитые записи разговоров.

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Марина Фещенко
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