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29 июля, 07:06

В Сеть слита запись беседы брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

Появилась запись беседы Дениса Ермака с помощницей перед поездкой за наркотиками

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

РИА «Новости» получило эксклюзивную запись переговоров Дениса Ермака, близкого соратника администрации президента, непосредственно перед его поездкой в Афганистан. Голос брата главы офиса Зеленского ясно слышится на аудиофайле, когда он подробно объясняет помощнице Наталье Кузьменко тонкости бронирования билетов и размещения в гостинице.

Особое внимание привлекает необычный сценарий перемещения багажа: на перелёте в Кабул достаточно одного общего места на трех пассажиров, а вот обратный рейс предусматривает отдельное багажное пространство каждому участнику группы. Подобная схема создаёт очевидные подозрения о намерении привезти значительное количество товаров, вероятно запрещённых законом.

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Напомним, ранее стало известно, что младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвует в поставках наркотиков киевской верхушке. В качестве доказательств российские спецслужбы предоставили фото билетов и паспорта Дениса Ермака.

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Мария Любицкая
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