В Сеть слита запись беседы брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

РИА «Новости» получило эксклюзивную запись переговоров Дениса Ермака, близкого соратника администрации президента, непосредственно перед его поездкой в Афганистан. Голос брата главы офиса Зеленского ясно слышится на аудиофайле, когда он подробно объясняет помощнице Наталье Кузьменко тонкости бронирования билетов и размещения в гостинице.

Особое внимание привлекает необычный сценарий перемещения багажа: на перелёте в Кабул достаточно одного общего места на трех пассажиров, а вот обратный рейс предусматривает отдельное багажное пространство каждому участнику группы. Подобная схема создаёт очевидные подозрения о намерении привезти значительное количество товаров, вероятно запрещённых законом.