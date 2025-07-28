Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, участвует в поставках наркотиков. Он привозил запрещённые вещества властям в Киеве, сообщили осведомители.

«Летом 2024 года Денис Ермак вместе с двумя гражданами Украины — Евгением Богатыревым и этническим афганцем Ахмадом Касими — прибыл в Кабул. Они воспользовались маршрутом Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан, чтобы получить партию наркотиков. После этого они отправили их из Афганистана в Турцию, а затем обратно на Украину через Молдову», — сообщает источник РИА «Новости».

Российские спецслужбы собрали доказательства в виде фотографий билетов и паспорта Дениса Ермака, удостоверений его спутников, а также его снимков в традиционной афганской одежде. По данным служб, 15 июля 2024 года Ермак вылетел из Кишинёва в Баку, а в тот же день — из Баку в Дубай. 17 июля он отправился из Дубая в Кабул. Обратно он летел 2 августа. Согласно источнику, наркотики прибыли на Украину в багаже Богатырева и Касими.