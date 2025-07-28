Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 02:47

СМИ узнали, как брат главы офиса Зеленского привозит киевской верхушке наркотики

РИАН: Брат Ермака поставляет наркотики в офис Зеленского из Афганистана

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, участвует в поставках наркотиков. Он привозил запрещённые вещества властям в Киеве, сообщили осведомители.

«Летом 2024 года Денис Ермак вместе с двумя гражданами Украины — Евгением Богатыревым и этническим афганцем Ахмадом Касими — прибыл в Кабул. Они воспользовались маршрутом Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан, чтобы получить партию наркотиков. После этого они отправили их из Афганистана в Турцию, а затем обратно на Украину через Молдову»,сообщает источник РИА «Новости».

«Спят друг с другом»: СМИ сделали громкое заявление об отношениях Зеленского и Ермака
«Спят друг с другом»: СМИ сделали громкое заявление об отношениях Зеленского и Ермака

Российские спецслужбы собрали доказательства в виде фотографий билетов и паспорта Дениса Ермака, удостоверений его спутников, а также его снимков в традиционной афганской одежде. По данным служб, 15 июля 2024 года Ермак вылетел из Кишинёва в Баку, а в тот же день — из Баку в Дубай. 17 июля он отправился из Дубая в Кабул. Обратно он летел 2 августа. Согласно источнику, наркотики прибыли на Украину в багаже Богатырева и Касими.

А старшего Ермака западные СМИ называют теневым правителем Украины. Заявляют, что именно он контролирует важные решения в стране.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar