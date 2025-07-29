Служба внешней разведки России располагает данными, что в одном из курортных альпийских городков США и Великобритания провели закрытую встречу с участием высокопоставленных украинских представителей, где было принято решение о замене президента Украины. Как утверждают в СВР, именно там западные кураторы согласовали выдвижение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост главы государства, фактически проведя «выборы нового президента Украины» за пределами страны.

Напомним, что на днях Верховная Рада одобрила внесённый Зеленским законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг вызвал международный скандал и поставил под угрозу судьбу Зеленского. Он спешно внёс в парламент законопроект, отменяющий это решение, и поспешил переложить вину на самих депутатов — мол, они его не так поняли. Повторное голосование состоится 31 июля.