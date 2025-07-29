Служба внешней разведки: На альпийском курорте прошли «выборы» нового президента Украины
СВР: На альпийском курорте прошли выборы нового президента Украины
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Служба внешней разведки России располагает данными, что в одном из курортных альпийских городков США и Великобритания провели закрытую встречу с участием высокопоставленных украинских представителей, где было принято решение о замене президента Украины. Как утверждают в СВР, именно там западные кураторы согласовали выдвижение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост главы государства, фактически проведя «выборы нового президента Украины» за пределами страны.
«Разве таким вы представляли триумф украинской демократии, незалежности и самостийности?» — говорится в заявлении СВР.
Напомним, что на днях Верховная Рада одобрила внесённый Зеленским законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг вызвал международный скандал и поставил под угрозу судьбу Зеленского. Он спешно внёс в парламент законопроект, отменяющий это решение, и поспешил переложить вину на самих депутатов — мол, они его не так поняли. Повторное голосование состоится 31 июля.