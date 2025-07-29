Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 12:15

Служба внешней разведки: На альпийском курорте прошли «выборы» нового президента Украины

СВР: На альпийском курорте прошли выборы нового президента Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chizhevskaya Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chizhevskaya Ekaterina

Служба внешней разведки России располагает данными, что в одном из курортных альпийских городков США и Великобритания провели закрытую встречу с участием высокопоставленных украинских представителей, где было принято решение о замене президента Украины. Как утверждают в СВР, именно там западные кураторы согласовали выдвижение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост главы государства, фактически проведя «выборы нового президента Украины» за пределами страны.

«Разве таким вы представляли триумф украинской демократии, незалежности и самостийности?» — говорится в заявлении СВР.

Напомним, что на днях Верховная Рада одобрила внесённый Зеленским законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомстваНационального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот шаг вызвал международный скандал и поставил под угрозу судьбу Зеленского. Он спешно внёс в парламент законопроект, отменяющий это решение, и поспешил переложить вину на самих депутатов — мол, они его не так поняли. Повторное голосование состоится 31 июля.

Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского
Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • СВР РФ
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar