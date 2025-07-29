Потерял статус «звезды»: Зеленский перестал быть иконой демократии в глазах западных СМИ
Политолог Казаков: Зеленский перестал быть иконой демократии в глазах Запада
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
После скандального закона о НАБУ и САП западные СМИ стали открыто заявлять, что Владимир Зеленский перестал быть «иконой демократии». На это обратил внимание политолог Александр Казаков.
Политолог Казаков о потере Зеленским демократического имиджа в глазах западной общественности. Видео © радио Sputnik
«В 2025 году Владимир Зеленский потерял статус «звезды», а сегодня в связи с нападениями на НАБУ и САП потерю статуса констатировали западные СМИ. Они так и пишут: он перестал быть иконой демократии. Не верю, что это произношу, это же противоречие в понятиях», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Критические публикации в адрес киевского главаря и его окружения массово выходят даже в тех в изданиях, которые не получится подкупить, считает Казаков. Он назвал эти материалы подрывающими доверие общественности к Зеленскому — теперь западная публика воспринимает его не иначе, как «борца с борцами с коррупцией».
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомства на Украине — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский сдал назад и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Вот только, как пишут западные издания, «героическая броня» киевского главаря была разбита вдребезги.