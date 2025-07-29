Потерял статус «звезды»: Зеленский перестал быть иконой демократии в глазах западных СМИ

После скандального закона о НАБУ и САП западные СМИ стали открыто заявлять, что Владимир Зеленский перестал быть «иконой демократии». На это обратил внимание политолог Александр Казаков.

Политолог Казаков о потере Зеленским демократического имиджа в глазах западной общественности. Видео © радио Sputnik

«В 2025 году Владимир Зеленский потерял статус «звезды», а сегодня в связи с нападениями на НАБУ и САП потерю статуса констатировали западные СМИ. Они так и пишут: он перестал быть иконой демократии. Не верю, что это произношу, это же противоречие в понятиях», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.