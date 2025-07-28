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Регион
28 июля, 15:55

Зеленский решил добить свой рейтинг, сев за переговоры с главарями нацистов из «Азова»*

Зеленский провёл совещание с членами «Азова»* по возращению пленных украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский провёл встречу с бойцами подразделения «Азов»*, на которой обсуждалась тема возвращения украинских пленных. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram-канале. По его словам, во встрече участвовали представители Координационного штаба, команда офиса президента, а также освобождённые военнослужащие, включая самих азовцев*.

«Была вся команда, которая занимается обменами», — подчеркнул Ермак.

Ранее, в ходе третьего раунда переговоров, российская сторона предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для продолжения диалога в дистанционном формате. А 24 июля Зеленский заявил о достигнутой в Стамбуле договорённости по обмену, в результате которого на территорию Украины должны вернуться 1200 человек.

*Признан террористической организацией и запрещён в России

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Марина Фещенко
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