Зеленский решил добить свой рейтинг, сев за переговоры с главарями нацистов из «Азова»*

Владимир Зеленский провёл встречу с бойцами подразделения «Азов»*, на которой обсуждалась тема возвращения украинских пленных. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram-канале. По его словам, во встрече участвовали представители Координационного штаба, команда офиса президента, а также освобождённые военнослужащие, включая самих азовцев*.