Зеленский решил добить свой рейтинг, сев за переговоры с главарями нацистов из «Азова»*
Зеленский провёл совещание с членами «Азова»* по возращению пленных украинцев
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Владимир Зеленский провёл встречу с бойцами подразделения «Азов»*, на которой обсуждалась тема возвращения украинских пленных. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram-канале. По его словам, во встрече участвовали представители Координационного штаба, команда офиса президента, а также освобождённые военнослужащие, включая самих азовцев*.
«Была вся команда, которая занимается обменами», — подчеркнул Ермак.
Ранее, в ходе третьего раунда переговоров, российская сторона предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для продолжения диалога в дистанционном формате. А 24 июля Зеленский заявил о достигнутой в Стамбуле договорённости по обмену, в результате которого на территорию Украины должны вернуться 1200 человек.
*Признан террористической организацией и запрещён в России