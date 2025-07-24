Переговоры на фоне отступления: почему Украина терпит поражение и на фронте, и в Стамбуле? 23 июля 2025 года в Стамбуле прошёл третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около часа. Какие вопросы обсуждали делегации и о чём договорились — в материале Lfie.ru. 24 июля, 10:34 В Стамбуле прошёл третий раунд переговоров России и Украины. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Третий раунд переговоров в Стамбуле завершился. Несмотря на отсутствие мирного соглашения, сторонам удалось достичь некоторых позитивных рубежей, хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какого-то прорыва и не ожидалось. Но, как и раньше, Украина приезжает на встречу в качестве страны, войска которой отступают.

— Боевые действия продолжаются, а дипломатический трек выступает фоном. В любом случае — как и во всех встречах до этого — именно реалии на поле боя определяют тон переговоров, — дал свою оценку переговорам канал «Рыбарь».

Создание рабочих групп

На встрече в Стамбуле стороны обсуждали меморандумы, которыми обменялись после второй встречи. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что позиции стран далеки друг от друга, но представители России и Украины продолжат общение.

— Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн, — рассказал Мединский.

По его словам, они будут обсуждать политические, гуманитарные и военные вопросы.

Владимир Мединский заявил о формировании трёх рабочих групп. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Обмен пленными и телами погибших

Россия предложила провести обмен пленными в формате 1200 на 1200. Глава украинских переговорщиков Рустем Умеров подтвердил, что такому обмену быть. Остаётся вопрос и возвращения тел погибших. Москва уже передала больше семи тысяч останков и готова отдать ещё три тысячи. Также Мединский прокомментировал предложение мэра Львова Андрея Садового обменять прах советских солдат на пленных ВСУ. Градоначальник утверждал, что у них находятся останки 355 воинов.

— Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев, — сказал глава российской переговорной группы.

Также поднимался вопрос возвращения мирных граждан. Украина по-прежнему удерживает на своей территории жителей Курской области. Всего в руках киевского режима находится около 30 человек.

Предложение о перемириях

Российская сторона выдвинула идею о перемириях длительностью до 48 часов. За это время можно было бы эвакуировать раненых и тела погибших, оставшихся на поле боя. Украинская сторона продолжает требовать полного прекращения огня.

— Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии, — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Украина настаивает на прекращении огня, не желая устранять причины конфликта. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Подготовка к встрече Путина и Зеленского

Украина продолжает настаивать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской переговорной группы предложил провести её до конца августа. Умеров заявил, что в ней могли бы принять участие президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Владимир Мединский пояснил, что это возможно, но только после проработки условий соглашения. По его словам, на ней должны быть подписаны итоговые документы, а не обсуждаться спорные моменты.

— Они пытаются лошадь поставить вперёд повозки. Сначала всё-таки нужно проделать весь объём работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты, — прокомментировал возможность встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мединский выразил надежду, что между Украиной и Россией состоится ещё один раунд переговоров.

Авторы Даниил Черных