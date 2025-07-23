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Регион
23 июля, 19:25

Мединский: РФ и Украина продолжат обсуждение меморандумов по урегулированию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Российская и украинская делегации в ходе переговоров в Стамбуле провели обстоятельное обсуждение позиций сторон, изложенных в проектах меморандумов по урегулированию. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, отметив, что позиции пока значительно расходятся, но стороны договорились о продолжении контактов.

«Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — заявил он журналистам после окончания третьего раунда переговоров.

Переговоры, прошедшие в закрытом режиме 23 июля, стали третьим раундом встреч делегаций России и Украины. До этого состоялась личная встреча Владимира Мединского и Рустема Умерова, секретаря СНБО Украины. Расширенный состав делегаций приступил к обсуждению в 20:37 по московскому времени и завершил его спустя примерно 40 минут.

Мединский: Договорённости второго раунда переговоров с Украиной выполнены
Мединский: Договорённости второго раунда переговоров с Украиной выполнены

Мединский уже отчитался о некоторых итогах третьего раунда переговоров. Он сообщил, что Россия завершила передачу Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. Обмен телами погибших был завершён в ходе третьего раунда переговоров. Глава российской делегации также подчеркнул, что данное решение было принято из соображений морали, поскольку каждый погибший военнослужащий должен быть похоронен на родной земле. Сторона РФ, в свою очередь, получила небольшое количество тел своих военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны.

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Антон Голыбин
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