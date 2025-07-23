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23 июля, 19:13

Мединский: Договорённости второго раунда переговоров с Украиной выполнены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Российская сторона подтвердила выполнение всех договорённостей, достигнутых на предыдущем этапе переговоров с Украиной по гуманитарным вопросам. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

«Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены», — заявил Мединский.

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Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся сегодня в Стамбуле в закрытом формате. Ему предшествовала личная встреча глав делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова. Переговоры в расширенном составе начались в 20:37 мск и завершились примерно через 40 минут.

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Антон Голыбин
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