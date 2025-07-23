Мединский: Договорённости второго раунда переговоров с Украиной выполнены

Российская сторона подтвердила выполнение всех договорённостей, достигнутых на предыдущем этапе переговоров с Украиной по гуманитарным вопросам. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.