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Регион
23 июля, 19:15

Мединский: Россия предложила передать Украине ещё 3000 тел погибших военных ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия выразила готовность передать Украине дополнительные три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Соответствующее предложение было озвучено главой российской делегации Владимиром Мединским по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Как пояснил Мединский, конкретные сроки передачи пока не определены, поскольку процесс требует решения ряда технических вопросов. В частности, украинской стороне необходимо обеспечить наличие специального рефрижераторного транспорта для перевозки останков.

Глава делегации подчеркнул, что российская сторона готова к реализации этой гуманитарной инициативы после выполнения всех организационных требований.

Мединский: Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ
Мединский: Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед его началом руководители делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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Никита Никонов
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