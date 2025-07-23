Мединский: Россия предложила передать Украине ещё 3000 тел погибших военных ВСУ

Россия выразила готовность передать Украине дополнительные три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Соответствующее предложение было озвучено главой российской делегации Владимиром Мединским по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Как пояснил Мединский, конкретные сроки передачи пока не определены, поскольку процесс требует решения ряда технических вопросов. В частности, украинской стороне необходимо обеспечить наличие специального рефрижераторного транспорта для перевозки останков.