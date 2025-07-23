Российская сторона выразила сожаление в связи с неполным выполнением договорённостей о возвращении гражданских лиц из Курской области. Как сообщил глава делегации РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле, часть мирных жителей до сих пор остаётся на подконтрольной Киеву территории.

Мединский уточнил, что речь идёт примерно о трёх десятках человек, которых Вооружённые силы Украины ранее вывезли со своей территории под предлогом эвакуации. Несмотря на достигнутые соглашения, эти граждане пока не смогли вернуться домой.

Представитель российской делегации подчеркнул, что данный факт представляет собой нарушение ранее достигнутых договорённостей между сторонами. Он обратил внимание на необходимость полного выполнения всех взятых обязательств.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что Киев удерживает в городе Сумы 34 жителя Курской области. Там их содержат в ужасных условиях, а кормят лишь запаренным зерном, чтобы с голоду не умерли. По словам уполномоченного по правам человека, их также подвергали психологическому давлению.