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22 июля, 10:34

Москалькова сделала неутешительное заявление о пленных курянах, находящихся на Украине

Москалькова: Жители Курской области не будут возвращены в рамках обмена

Обложка © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Обложка © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

В рамках нового обмена между Россией и Украиной граждане Курской области не вернутся на родину, поскольку Киев не выполнил своё обещание. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова — о курянах. Видео © Life.ru

«К сожалению, в этот обмен, как мне известно, курские граждане возвращены не будут. Борьба за них продолжается», сказала омбудсмен.

Речь идёт о 30 жителях Курской области. Украинская сторона пока не выполнила данные обещания об из возвращении, указала Москалькова.

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Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что Киев удерживает в городе Сумы 34 жителя Курской области. Там их содержат в ужасных условиях, а кормят лишь запаренным зерном, чтобы с голоду не умерли. По словам омбудсмена, их также подвергали психологическому давлению.

Владимир Озеров
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