Москалькова сделала неутешительное заявление о пленных курянах, находящихся на Украине

В рамках нового обмена между Россией и Украиной граждане Курской области не вернутся на родину, поскольку Киев не выполнил своё обещание. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова — о курянах. Видео © Life.ru

«К сожалению, в этот обмен, как мне известно, курские граждане возвращены не будут. Борьба за них продолжается», — сказала омбудсмен.

Речь идёт о 30 жителях Курской области. Украинская сторона пока не выполнила данные обещания об из возвращении, указала Москалькова.