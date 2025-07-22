Москалькова сделала неутешительное заявление о пленных курянах, находящихся на Украине
Москалькова: Жители Курской области не будут возвращены в рамках обмена
Обложка © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
В рамках нового обмена между Россией и Украиной граждане Курской области не вернутся на родину, поскольку Киев не выполнил своё обещание. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова — о курянах. Видео © Life.ru
«К сожалению, в этот обмен, как мне известно, курские граждане возвращены не будут. Борьба за них продолжается», — сказала омбудсмен.
Речь идёт о 30 жителях Курской области. Украинская сторона пока не выполнила данные обещания об из возвращении, указала Москалькова.
Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что Киев удерживает в городе Сумы 34 жителя Курской области. Там их содержат в ужасных условиях, а кормят лишь запаренным зерном, чтобы с голоду не умерли. По словам омбудсмена, их также подвергали психологическому давлению.