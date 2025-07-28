Текущий зодиакальный период может привести к значительным изменениям в политической сфере, особенно для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом Life.ru рассказал астролог Александр Зараев.

Третья декада июля будет весьма важна и для Зеленского, и для его карьеры, и даже его дальнейшей судьбы. На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы. И на ретроградной программе Меркурия возникло большое количество недовольства, пришлось ему это отменять. Но это только начало. Александр Зараев Астролог

Астролог предположил, что первая декада августа, когда Солнце находится в знаке Льва, может стать переломной для карьеры киевского лидера. Он не исключил, что поддержка Зеленского на международной арене может значительно сократиться после 11 августа, когда Меркурий снова станет директным.

Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде. Александр Зараев Астролог

В целом же первая декада августа будет влиять на большое количество политических лидеров в разных странах. Астролог не исключает нового обострения между Израилем и Ираном и в целом на Ближнем Востоке. Спецоперация тоже будет набирать обороты, наиболее динамичным будет период до и после 9 августа. Кстати, конфликт между Камбоджей и Таиландом, который начался в новолуние, будет продолжаться до следующего новолуния — 23 августа. Также в этот период Зараев прогнозирует аварийные ситуации.