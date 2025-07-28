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Регион
28 июля, 00:00

Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского

Астролог Зараев: Август станет последним месяцем для Зеленского у власти

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Текущий зодиакальный период может привести к значительным изменениям в политической сфере, особенно для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом Life.ru рассказал астролог Александр Зараев.

Третья декада июля будет весьма важна и для Зеленского, и для его карьеры, и даже его дальнейшей судьбы. На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы. И на ретроградной программе Меркурия возникло большое количество недовольства, пришлось ему это отменять. Но это только начало.

Александр Зараев

Астролог

Третья декада июля будет весьма важна и для Зеленского, и для его карьеры, и даже его дальнейшей судьбы. На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы. И на ретроградной программе Меркурия возникло большое количество недовольства, пришлось ему это отменять. Но это только начало.
Третья декада июля будет весьма важна и для Зеленского, и для его карьеры, и даже его дальнейшей судьбы. На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы. И на ретроградной программе Меркурия возникло большое количество недовольства, пришлось ему это отменять. Но это только начало.
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Астролог предположил, что первая декада августа, когда Солнце находится в знаке Льва, может стать переломной для карьеры киевского лидера. Он не исключил, что поддержка Зеленского на международной арене может значительно сократиться после 11 августа, когда Меркурий снова станет директным.

Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде.

Александр Зараев

Астролог

Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде.
Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде.

В целом же первая декада августа будет влиять на большое количество политических лидеров в разных странах. Астролог не исключает нового обострения между Израилем и Ираном и в целом на Ближнем Востоке. Спецоперация тоже будет набирать обороты, наиболее динамичным будет период до и после 9 августа. Кстати, конфликт между Камбоджей и Таиландом, который начался в новолуние, будет продолжаться до следующего новолуния — 23 августа. Также в этот период Зараев прогнозирует аварийные ситуации.

В третьей декаде августа — с 20-го по 25-е — не исключены потрясения на финансовом рынке, они затронут курсы валют и деловую активность. В этот период также будут проверяться на прочность политические и дипломатические отношения.

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Напомним, на Украине уже несколько дней продолжаются акции протеста против указа Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Участники скандируют лозунги «Коррупция убивает». Митинги усугубляют и без того шаткое положение главы киевского режима. Местные СМИ пишут, что против него начали реализовывать план свержения, состоящий из трёх шагов.

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Ольга Годуненко
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