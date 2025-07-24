План из трёх шагов: На Украине начата операция по свержению Зеленского
Страна.ua: Против Зеленского запустили трёхэтапный план свержения
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleksandr Osipov
Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского становится уязвимой. Против него начали реализовывать план свержения, состоящий из трёх шагов, сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источники.
Точкой невозврата стало то, что экс-комик решил пойти на уступки участников протестов, которые организовали митинг в связи с ограничением деятельности двух антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Зеленский не остановил волнения, а только усилил их. По словам собеседников издания, глава киевского режима «моргнул», то есть, показал слабость, поэтому его будут добивать.
Во главе коварного плана находятся старые недруги Зеленского, а именно экс-президент Украины Пётр Порошенко* и прозападные «грантоеды». Теперь к этому движению примкнут олигархи и бизнесмены, держащие обиду на экс-комика, а также простые украинцы, уставшие от произвола сотрудников ТЦК. Однако в случае, если к протестам присоединятся военные, то ситуация для Зеленского станет угрожающей.
По информации источников издания, существует план по отстранению Зеленского от власти, который включает в себя три последовательных шага. Сначала планируется добиться от него полного восстановления полномочий НАБУ. Затем предполагается устранение ключевых фигур из его ближайшего окружения, в частности, отставка Андрея Ермака и Юлии Свириденко. В заключение, Зеленскому будет предложено либо номинальное исполнение обязанностей президента, либо уход в отставку.
На днях сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, изменяющий статус НАБУ и САП, что фактически ставит их под контроль исполнительной власти, лишая независимости. Позже его подписал Зеленский. Это решение вызвало широкий резонанс внутри страны и за рубежом. В ряде городов, включая Киев, Днепр и Львов, прошли акции протеста против принятия данного закона.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.