Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского становится уязвимой. Против него начали реализовывать план свержения, состоящий из трёх шагов, сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Точкой невозврата стало то, что экс-комик решил пойти на уступки участников протестов, которые организовали митинг в связи с ограничением деятельности двух антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Зеленский не остановил волнения, а только усилил их. По словам собеседников издания, глава киевского режима «моргнул», то есть, показал слабость, поэтому его будут добивать.

Во главе коварного плана находятся старые недруги Зеленского, а именно экс-президент Украины Пётр Порошенко* и прозападные «грантоеды». Теперь к этому движению примкнут олигархи и бизнесмены, держащие обиду на экс-комика, а также простые украинцы, уставшие от произвола сотрудников ТЦК. Однако в случае, если к протестам присоединятся военные, то ситуация для Зеленского станет угрожающей.

По информации источников издания, существует план по отстранению Зеленского от власти, который включает в себя три последовательных шага. Сначала планируется добиться от него полного восстановления полномочий НАБУ. Затем предполагается устранение ключевых фигур из его ближайшего окружения, в частности, отставка Андрея Ермака и Юлии Свириденко. В заключение, Зеленскому будет предложено либо номинальное исполнение обязанностей президента, либо уход в отставку.