Новости СВО. Освобождены Бельгийка и Бойковка, ВС РФ взяли в клещи Красноармейск, Трамп ставит России ультиматум, 29 июля ВС РФ начали бои за Димитров, ВСУ откатываются от Бельгийки, Киев бросает Силы беспилотных систем на убой, Трамп даёт России 12 дней — дайджест Life.ru. 28 июля, 21:07 Армия России ликвидирует позиции и технику ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 29 июля: наступление на Красноармейск усиливается

Российские войска освободили Бельгийку и Бойковку. Эти населённые пункты расположены вблизи Красноармейска (Покровска). Освобождение первого села как раз и позволило вплотную подойти к Красноармейску.

— Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода. Сейчас бои идут в районе села Бельгийка, — рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.





О важности взятия Бойковки рассказал военный корреспондент Александр Коц.

— В семи километрах к северо-востоку — трасса, соединяющая Доброполье с подконтрольной ВСУ Дружковкой. Группировка «Центр» пытается обезопасить свои фланги и тылы для наступления по двум направлениям — на Дружковку и Константиновку, а также на Покровск и Мирноград, — пишет он.

Военкор Евгений Поддубный говорит о начавшихся боях за Димитров (Мирноград). По его словам, наступление идёт с востока и юга. Атаки здесь связаны и с движением наших войск на Красноармейск.

— Вокруг Красноармейска и Димитрова наши войска формируют уже знакомые «клещи», перерезая противнику основные логистические цепочки и вклиниваясь в оборонительные порядки уже в черте населённых пунктов, — рассказал Поддубный об обстановке на Покровском направлении.

Курская область, 29 июля: снижение интенсивности боёв у Тёткина

Интенсивность боёв у Тёткина постепенно снижается, но, возможно, это временно. Противник перебрасывает сюда резервы. Проблема для Киева в том, что передвижения их боевиков видны нашим войскам. В окрестностях сёл Рыжевка, Пересыпки и Соляники уничтожено несколько групп противника.

Карта зоны СВО 29 июля 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Пока киевский режим озабочен курским приграничьем, ВС РФ расширяют зону контроля в Сумской области вблизи Мирополья. Так создаётся буферная зона.

Запорожский фронт, 29 июля: бои в Плавнях и Степногорске

Малые группы противника продолжают оставаться в Плавнях. Они занимают подвалы и жилые дома. Бои идут и в Степногорске. На этом участке фронта наступление ВС РФ сдерживают украинские дроноводы. Стало известно, что сюда переброшены пресловутые «птахи Мадьяра» Роберта Бровди. Некоторых из них удалось ликвидировать после того, как было вскрыто место запусков.

Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ в районе населённого пункта Новодмитровка. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп дал России 12 дней: угроза новых санкций и переговоры по природным ресурсам

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свои обещания. Прошлая его угроза России касалась 50 дней. За это время Москва и Киев должны были урегулировать вооружённый конфликт.

— Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры, — а потом на следующую ночь умирают люди, — заявил американский лидер.

Как и прежде, американский лидер недоволен действиями России, поэтому решил, что если за 10–12 дней стороны не договорятся о прекращении огня, то США введут вторичные санкции.

— Мы введём дополнительные санкции против России, если не заключим сделку. Мы могли бы заключить сделку. Я не знаю. <...> Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди, — сказал Трамп.

При этом президент США видит потенциал для торговли с Россией. Он упомянул редкоземельные материалы, которые бы Вашингтон хотел закупать.

Авторы Даниил Черных