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Регион
30 июля, 13:08

Раскрыты планы масштабной высадки ВСУ на берега Херсонской области

Mash: ВСУ готовят масштабную высадку сил на побережье Херсонской области

Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

ВСУ могут готовить новую крупную операцию с высадкой от трёх до четырёх тысяч бойцов у берегов Херсонской области. В районе Кинбурнской и Тендровской кос зафиксирована повышенная активность беспилотников и средств РЭБ. Об этом сообщает Mash.

Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Видео © Telegram / Mash

Российские бойцы на передовой отмечают признаки подготовки масштабной атаки, схожей с неудачной попыткой штурма Крынок. Тогда противник понёс тяжёлые потери, не сумев прорвать российскую оборону. Сейчас украинские военные, по оценкам разведки, могут попытаться высадить до 4000 человек с моря. При этом в последние дни активизировались вражеские FPV-дроны и барражирующие боеприпасы.

В ночь накануне ВСУ уже предприняли пробную попытку десанта в районе Тендровской косы. Четыре катера пытались подойти к подконтрольному России берегу, но были встречены огнём и отступили в сторону Одессы. Российские дроноводы совместно с авиацией продолжают «зачистку» направления — операция может занять 2–3 месяца.

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала на Тендровской косе
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала на Тендровской косе
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Милена Скрипальщикова
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