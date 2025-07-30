Раскрыты планы масштабной высадки ВСУ на берега Херсонской области
Mash: ВСУ готовят масштабную высадку сил на побережье Херсонской области
Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
ВСУ могут готовить новую крупную операцию с высадкой от трёх до четырёх тысяч бойцов у берегов Херсонской области. В районе Кинбурнской и Тендровской кос зафиксирована повышенная активность беспилотников и средств РЭБ. Об этом сообщает Mash.
Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Видео © Telegram / Mash
Российские бойцы на передовой отмечают признаки подготовки масштабной атаки, схожей с неудачной попыткой штурма Крынок. Тогда противник понёс тяжёлые потери, не сумев прорвать российскую оборону. Сейчас украинские военные, по оценкам разведки, могут попытаться высадить до 4000 человек с моря. При этом в последние дни активизировались вражеские FPV-дроны и барражирующие боеприпасы.
В ночь накануне ВСУ уже предприняли пробную попытку десанта в районе Тендровской косы. Четыре катера пытались подойти к подконтрольному России берегу, но были встречены огнём и отступили в сторону Одессы. Российские дроноводы совместно с авиацией продолжают «зачистку» направления — операция может занять 2–3 месяца.