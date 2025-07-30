Раскрыты планы масштабной высадки ВСУ на берега Херсонской области

ВСУ могут готовить новую крупную операцию с высадкой от трёх до четырёх тысяч бойцов у берегов Херсонской области. В районе Кинбурнской и Тендровской кос зафиксирована повышенная активность беспилотников и средств РЭБ. Об этом сообщает Mash.

Украина готовит масштабную высадку отрядов у побережья Херсонской области. Видео © Telegram / Mash

Российские бойцы на передовой отмечают признаки подготовки масштабной атаки, схожей с неудачной попыткой штурма Крынок. Тогда противник понёс тяжёлые потери, не сумев прорвать российскую оборону. Сейчас украинские военные, по оценкам разведки, могут попытаться высадить до 4000 человек с моря. При этом в последние дни активизировались вражеские FPV-дроны и барражирующие боеприпасы.