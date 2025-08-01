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1 августа, 06:51

ВС РФ стоят в километре от Константиновки после взятия Часова Яра «‎втайне» от Зеленского

ВС РФ осталось преодолеть чуть более километра до города Константиновка в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российским войскам осталось преодолеть чуть более одного километра до Константиновки в ДНР. Об этом сообщили представители силовых структур.

«На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — рассказали ТАCС в силовых структурах.

После освобождения населённого пункта Часов Яр активные боевые действия переместились в сёла, расположенные к востоку от Константиновки. Именно в этих районах разворачиваются ожесточённые столкновения, которые приближают линию фронта к городу.

От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра
От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении города Часов Яр российскими войсками. По данным СМИ, вся операция продлилась четыре дня. В ходе боёв ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков, отказывавшихся сдаваться в плен. Однако Владимир Зеленский думает, что населённый пункт до сих пор под контролем ВСУ.

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Владимир Озеров
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