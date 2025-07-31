От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра

На опубликованных кадрах видно, что от зданий остались лишь остовы, а на земле образовались огромные воронки. Бойцы ВС России зачистили более 4200 сооружений. Уточняется, что видео показали военные 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола». Они принимали участие в боях за Часов Яр.