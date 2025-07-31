От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра
Телеканал Звезда опубликовал видео из освобождённого Часова Яра в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск. Телеканал «Звезда» показал видео освобождённого города.
Бойцы показали видео из освобождённого Часова Яра. Видео © Telegram / Zvezdanews
На опубликованных кадрах видно, что от зданий остались лишь остовы, а на земле образовались огромные воронки. Бойцы ВС России зачистили более 4200 сооружений. Уточняется, что видео показали военные 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола». Они принимали участие в боях за Часов Яр.
А ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Этот город является важным логистическим центром, которые использовали ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). В настоящее время в населённом пункте идёт зачистка. Минобороны показало видео водружения российского флага в Часовом Яре, где была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.