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31 июля, 11:39

От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра

Телеканал Звезда опубликовал видео из освобождённого Часова Яра в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск. Телеканал «Звезда» показал видео освобождённого города.

Бойцы показали видео из освобождённого Часова Яра. Видео © Telegram / Zvezdanews

На опубликованных кадрах видно, что от зданий остались лишь остовы, а на земле образовались огромные воронки. Бойцы ВС России зачистили более 4200 сооружений. Уточняется, что видео показали военные 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола». Они принимали участие в боях за Часов Яр.

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А ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Этот город является важным логистическим центром, которые использовали ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). В настоящее время в населённом пункте идёт зачистка. Минобороны показало видео водружения российского флага в Часовом Яре, где была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.

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Дарья Нарыкова
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