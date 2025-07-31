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Регион
31 июля, 11:27

Алаудинов: Оборонительная система ВСУ была взломана с освобождением Часова Яра

Обложка © ТАСС / Кирилл Севастьянов

Обложка © ТАСС / Кирилл Севастьянов

С освобождением Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) вся оборонительная система ВСУ была взломана на данном направлении. Данное заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.

«Хочется сказать слова благодарности тем, кто сегодня на этом участке как раз и освобождал до конца данный город. Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперёд», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Алаудинова, в освобождении Часова Яра немало сил вложили бойцы из подразделения спецназа «Ахмат», а также 4-й бригады. Он призвал отдать дань уважения солдатам, которые недавно были переброшены на другой участок фронта.

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Напомним, что сегодня Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Этот город является важным логистическим центром, которые использовали ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). Сейчас в населённом пункте идёт зачистка. Минобороны показало видео водружения российского флага в Часовом Яре, где была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.

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Юлия Сафиулина
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