Алаудинов: Оборонительная система ВСУ была взломана с освобождением Часова Яра

С освобождением Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) вся оборонительная система ВСУ была взломана на данном направлении. Данное заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.

«Хочется сказать слова благодарности тем, кто сегодня на этом участке как раз и освобождал до конца данный город. Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперёд», — передаёт его слова ТАСС.