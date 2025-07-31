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Регион
31 июля, 10:50

«Движемся вперёд!» Военный эксперт объяснил значение взятия Часова Яра на фоне ультиматума Трампа

Аналитик Коротченко: Взятие Часова Яра демонстрирует Западу мощь России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Освобождение Часова Яра является важным политическим и военным шагом, который демонстрирует тщетность попыток Запада оказать давление на Россию. Об этом Life.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Освобождение Часова Яра имеет большое политическое и военное значение с точки зрения выдвинутого Трампом ультиматума по заморозке боевых действий. Мы освобождением данного населённого пункта показываем, что цели и задачи СВО будут реализованы, невзирая на любые попытки западного давления на Россию.

Игорь Коротченко

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

Освобождение Часова Яра имеет большое политическое и военное значение с точки зрения выдвинутого Трампом ультиматума по заморозке боевых действий. Мы освобождением данного населённого пункта показываем, что цели и задачи СВО будут реализованы, невзирая на любые попытки западного давления на Россию.
Освобождение Часова Яра имеет большое политическое и военное значение с точки зрения выдвинутого Трампом ультиматума по заморозке боевых действий. Мы освобождением данного населённого пункта показываем, что цели и задачи СВО будут реализованы, невзирая на любые попытки западного давления на Россию.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, будут безусловно выполнены. По его словам, российские вооружённые силы продолжают вытеснять противника и успешно ведут боевые действия по всей линии соприкосновения.

Коротченко уточнил, что активное наступление в ближайшем будущем будет продолжено там, где сложатся благоприятные условия, в зависимости от соотношения сил, средств и конфигурации военной обстановки. При этом эксперт отметил, что стратегическая инициатива находится в руках Российской армии, которая продвигается вперёд, что не может не радовать.

Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума
Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Населённый пункт является важным логистическим центром, использовавшимся ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). Сейчас в городе идёт зачистка.

Напомним, что ранее Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10 дней. Американский президент угрожает РФ жёсткими санкциями, если договор не будет заключён. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление.

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Ольга Годуненко
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