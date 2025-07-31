Освобождение Часова Яра является важным политическим и военным шагом, который демонстрирует тщетность попыток Запада оказать давление на Россию. Об этом Life.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Освобождение Часова Яра имеет большое политическое и военное значение с точки зрения выдвинутого Трампом ультиматума по заморозке боевых действий. Мы освобождением данного населённого пункта показываем, что цели и задачи СВО будут реализованы, невзирая на любые попытки западного давления на Россию. Игорь Коротченко Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

Собеседник Life.ru подчеркнул, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, будут безусловно выполнены. По его словам, российские вооружённые силы продолжают вытеснять противника и успешно ведут боевые действия по всей линии соприкосновения.

Коротченко уточнил, что активное наступление в ближайшем будущем будет продолжено там, где сложатся благоприятные условия, в зависимости от соотношения сил, средств и конфигурации военной обстановки. При этом эксперт отметил, что стратегическая инициатива находится в руках Российской армии, которая продвигается вперёд, что не может не радовать.