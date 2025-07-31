«Движемся вперёд!» Военный эксперт объяснил значение взятия Часова Яра на фоне ультиматума Трампа
Аналитик Коротченко: Взятие Часова Яра демонстрирует Западу мощь России
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Освобождение Часова Яра является важным политическим и военным шагом, который демонстрирует тщетность попыток Запада оказать давление на Россию. Об этом Life.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Освобождение Часова Яра имеет большое политическое и военное значение с точки зрения выдвинутого Трампом ультиматума по заморозке боевых действий. Мы освобождением данного населённого пункта показываем, что цели и задачи СВО будут реализованы, невзирая на любые попытки западного давления на Россию.
Собеседник Life.ru подчеркнул, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, будут безусловно выполнены. По его словам, российские вооружённые силы продолжают вытеснять противника и успешно ведут боевые действия по всей линии соприкосновения.
Коротченко уточнил, что активное наступление в ближайшем будущем будет продолжено там, где сложатся благоприятные условия, в зависимости от соотношения сил, средств и конфигурации военной обстановки. При этом эксперт отметил, что стратегическая инициатива находится в руках Российской армии, которая продвигается вперёд, что не может не радовать.
Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Населённый пункт является важным логистическим центром, использовавшимся ВСУ для снабжения своих группировок в районе Артёмовска (Бахмута). Сейчас в городе идёт зачистка.
Напомним, что ранее Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10 дней. Американский президент угрожает РФ жёсткими санкциями, если договор не будет заключён. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление.