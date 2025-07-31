Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении добиться соглашения о прекращении огня на Украине в течение десяти дней. Однако, как отмечает американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в основе этого заявления лежит прежде всего политическая конъюнктура. Об этом сообщает «Царьград».

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на позицию Трампа. Во-первых, жёсткая критика со стороны «республиканских ястребов» заставила президента пересмотреть изначальный срок в 50 дней, который они восприняли как слишком мягкий шаг в сторону Кремля. В итоге период сначала сократили до 12 дней, а затем — до 10.

Во-вторых, характер самого Трампа, известного своей непредсказуемостью и склонностью к частым сменам курса, не исключает дальнейших корректировок. Заместители главы Белого дома уже заявляли, что указанный период не окончателен и может быть продлён.

Особую драматичность заявлению придало его оглашение прямо на борту самолёта — символический жест, подчёркивающий важность момента. Тем не менее Москва отреагировала на это не так резко, как ожидали западные аналитики, что, по всей видимости, вызвало у Трампа некоторое раздражение.