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Регион
31 июля, 09:26

Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума

Американист Блохин: Трампа обидела сдержанная реакция Кремля на его ультиматум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении добиться соглашения о прекращении огня на Украине в течение десяти дней. Однако, как отмечает американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в основе этого заявления лежит прежде всего политическая конъюнктура. Об этом сообщает «Царьград».

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на позицию Трампа. Во-первых, жёсткая критика со стороны «республиканских ястребов» заставила президента пересмотреть изначальный срок в 50 дней, который они восприняли как слишком мягкий шаг в сторону Кремля. В итоге период сначала сократили до 12 дней, а затем — до 10.

Во-вторых, характер самого Трампа, известного своей непредсказуемостью и склонностью к частым сменам курса, не исключает дальнейших корректировок. Заместители главы Белого дома уже заявляли, что указанный период не окончателен и может быть продлён.

Особую драматичность заявлению придало его оглашение прямо на борту самолёта — символический жест, подчёркивающий важность момента. Тем не менее Москва отреагировала на это не так резко, как ожидали западные аналитики, что, по всей видимости, вызвало у Трампа некоторое раздражение.

«И наши эксперты, и западные заявили, что особо никаких санкций не будет, потому что тарифы, условно говоря, во взаимозависимой мировой экономике всё равно так или иначе опосредованно ударят по самим США», — сказал Блохин.

На Западе назвали бесполезными ультиматумы Трампа
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Напомним, что ранее Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом, как говорит президент США, обложит Кремль вторичными санкциями. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление.

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Владимир Озеров
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