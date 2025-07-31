ВС РФ за четыре дня зачистили Часов Яр, уничтожив сотни бойцов ВСУ

Контроль над Часовым Яром был установлен ещё 27 июля, однако боевые действия прекратились не сразу. Как сообщает телеграм-канал Mash, после взятия города российские силы на протяжении четырёх суток проводили зачистку — проверялись подвалы, чердаки и другие укрытия, где могли оставаться бойцы противника.

По данным источника, в ходе зачистки было нейтрализовано до 400 украинских военных, отказавшихся сдаться. Уточняется, что они продолжали оказывать сопротивление, несмотря на полное окружение.