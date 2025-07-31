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Регион
31 июля, 14:46

ВС РФ за четыре дня зачистили Часов Яр, уничтожив сотни бойцов ВСУ

Mash: Зачистка Часова Яра от бойцов ВСУ длилась четыре дня

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Контроль над Часовым Яром был установлен ещё 27 июля, однако боевые действия прекратились не сразу. Как сообщает телеграм-канал Mash, после взятия города российские силы на протяжении четырёх суток проводили зачистку — проверялись подвалы, чердаки и другие укрытия, где могли оставаться бойцы противника.

По данным источника, в ходе зачистки было нейтрализовано до 400 украинских военных, отказавшихся сдаться. Уточняется, что они продолжали оказывать сопротивление, несмотря на полное окружение.

Сейчас подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии заняли оборонительные рубежи, готовясь к возможной контратаке со стороны 24-й отдельной механизированной и 18-й национальной бригад ВСУ. Воздушное пространство над городом контролируется операторами беспилотников специализированного подразделения.

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Напомним, активные бои за Часов Яр начались в начале 2024 года. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон: оборонительные линии были оборудованы как в жилом секторе, так и под землёй. После продолжительных боёв и массированной артиллерийской подготовки, 31 июля 2025 года было объявлено о полном установлении контроля над городом со стороны российских подразделений. Позже появилось первое видео из освобождённого Часова Яра, где была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.

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Мария Любицкая
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