Бойцы подразделения «Ахмат» и смежной четвёртой бригады были выведены с позиций под Часовым Яром до финального штурма, однако их вклад в операцию не должен быть забыт. Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

«Под Часовым Яром воевал батальон под командованием командира с позывным «Шустрый», — уточнил он.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» внесли значительный вклад в бои за этот участок, и их участие заслуживает признания, несмотря на то, что в финальной фазе они не участвовали.

Часов Яр, расположенный на стратегически важной высоте в Донецкой Народной Республике, долгое время оставался одним из ключевых элементов украинской обороны на краматорско-дружковском направлении. Его укреплённые позиции служили опорной базой для снабжения и координации действий ВСУ, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута). Взятие города российскими войсками открывает возможности для дальнейшего наступления на востоке Украины и серьёзно подрывает оборонительный потенциал ВСУ в регионе.