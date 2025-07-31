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Регион
31 июля, 12:49

Алаудинов призвал отдать дань уважения за штурм Часова Яра отведенному от города «Ахмату»

Алаудинов: С освобождением Часова Яра взломана оборонительная система ВСУ

Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Бойцы подразделения «Ахмат» и смежной четвёртой бригады были выведены с позиций под Часовым Яром до финального штурма, однако их вклад в операцию не должен быть забыт. Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

«Под Часовым Яром воевал батальон под командованием командира с позывным «Шустрый», — уточнил он.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» внесли значительный вклад в бои за этот участок, и их участие заслуживает признания, несмотря на то, что в финальной фазе они не участвовали.

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Часов Яр, расположенный на стратегически важной высоте в Донецкой Народной Республике, долгое время оставался одним из ключевых элементов украинской обороны на краматорско-дружковском направлении. Его укреплённые позиции служили опорной базой для снабжения и координации действий ВСУ, в том числе в районе Артёмовска (Бахмута). Взятие города российскими войсками открывает возможности для дальнейшего наступления на востоке Украины и серьёзно подрывает оборонительный потенциал ВСУ в регионе.

Активные бои за Часов Яр начались в начале 2024 года. Украинские силы превратили город в мощный укрепрайон: оборонительные линии были оборудованы как в жилом секторе, так и в подземных коммуникациях. По информации Минобороны РФ, штурм города осуществляли силы южной группировки войск. После продолжительных боёв и массированной артиллерийской подготовки, 31 июля 2025 года было объявлено о полном установлении контроля над городом со стороны российских подразделений.

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Марина Фещенко
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