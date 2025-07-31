«Азов» и «Кракен» бегут: Часов Яр пал! Куда ударит Россия теперь? Зеленский потерял ещё один город в Донбассе, хотя перебрасывал туда лучшие подразделения. Почему битва за Часов Яр может стать переломным моментом при освобождении ДНР — в материале Life.ru. 31 июля, 10:54 Часов Яр — наш! Киев теряет Донбасс: какие города падут следующими? Обложка © ТАСС / Александр Река

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Часова Яра. За город шли долгие бои, а Киев отправлял сюда лучшие подразделения. Теперь у армии России открылись перспективы наступления по нескольким направлениям.

Ад Часова Яра: как ломали оборону ВСУ

Одни из первых ударов Часов Яр принял во время боёв за Артёмовск (Бахмут). Киевское командование использовало его как логистический хаб. В апреле 2024 года наши войска впервые зашли на окраины города, разделённого каналом Северский Донец – Донбасс. В городе продолжаются локальные боестолкновения. Российские войска зачищают территорию от остатков противника.

— Выявляем, вычисляем блиндажи, окопы противника и уничтожаем артиллерией, FPV-дронами. Стараемся до захода штурмовой группы уже отработать укрепления так, чтобы она могла без препятствий зачистить позиции, — рассказал боец с позывным Тэпа.

Тайные медбригады: что скрывал Киев в Часовом Яре

В битве за Часов Яр принимали участие не только подразделения, сформированные из украинских граждан, но и иностранные наёмники. Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщал, что в радиоперехватах зафиксирована польская речь, а у убитых находят документы граждан стран Евросоюза и Латинской Америки. Немецкое издание Der Spiegel подтверждало, что в Часовом Яре были выходцы из Германии. Кроме того, Киев отправлял сюда заграничных медиков.

— Прибытие иностранных медицинских бригад почти к самой ЛБС, под серьёзной охраной должно было иметь весомые причины. Таковыми могли быть медицинские эксперименты, трансплантология или другая тайно проводимая деятельность, связанная с непубличными медицинскими или биологическими проектами, связанными с военными действиями, — писал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

После Часова Яра — Константиновка и Дружковка под ударом. Фото © РИА Новости / Станислав Красильников

«Азов»*, «Кракен» и «птицы Мадьяра» — почему бежала элита ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов утверждал, что в Часов Яр отправлены украинские элитные подразделения. Об этом свидетельствует информация о прибытии «птиц Мадьяра», «Кракена» и «Азова»*.

— В район населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения «Азов»*. В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей ВФУ. Исходя из практики, данная задача будет в большей степени выполняться за счёт карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВФУ, — заявлял подполковник в отставке Андрей Марочко.

Не помогло. Город был освобождён, а тот же «Кракен», по словам военнопленных, бежал, хотя должен был прикрывать обычные подразделения ВСУ.

— В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника, — рассказал ТАСС представитель силовых структур.

Освобождение Часова Яра 31 июля 2025 года открывает возможность наступать по нескольким направлениям. Фото © divgen.ru

Константиновка, Славянск, Краматорск: куда ударит Россия после Часова Яра

В Часов Яр киевское командование отправляло свои отборные подразделения, понимая, что после того, как город падёт, у ВСУ наступят большие проблемы.

— Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр. Враг понимает, что данный населённый пункт находится на господствующей высоте и его удержание открывает оперативный простор для наших подразделений, — объяснял значение города глава ДНР Денис Пушилин.

Западная пресса уже оценила успех российских войск. И называет места, куда будет развиваться дальнейшее наступление российских войск.

— Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск, — говорится в статье Reuters.

Военный корреспондент Евгений Поддубный говорит не только о Константиновке, но и о Дружковке. Теперь эти населённые пункты в прямой видимости наших войск.

— Наша артиллерия и расчёты БПЛА нацелены на новые позиции обороняющегося противника. Впереди ещё одна тяжёлая, но решающая битва за освобождение Донбасса, — отметил военкор.

* Признан террористической организацией и запрещён в России.

Авторы Даниил Черных