Иностранные наёмники находятся в центре Часова Яра в ДНР вместе с солдатами ВСУ для того, чтобы помочь бойцам киевского режима удерживать свои позиции. Среди ликвидированных наёмников есть солдаты из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.

«Противник отчаянно удерживает руины огнеупорного комбината и жилые районы города, используя иностранных наёмников в качестве так называемых «пожарных команд», что подтверждается радиоперехватами», — рассказал он ТАСС.

По словам военного, в эфире слышна польская речь, а среди уничтоженных бойцов постоянно находят документы из стран Евросоюза и Латинской Америки.

При этом Чукча отметил, что «бойцы ВС РФ ежедневно освобождают Часов Яр, шаг за шагом». Украинское командование полагается на активные оборонительные действия и старается провести контратаки. По словам военного, освобождение Часова Яра неизбежно, и неважно, сколько ещё сил противника придётся уничтожить в бою за эту доминирующую высоту.