Документы наёмников ВСУ из стран ЕС находят в Часовом Яре
Боец РФ Чукча: В Часовом Яре находят документы убитых наёмников ВСУ из стран ЕС
Иностранные наёмники находятся в центре Часова Яра в ДНР вместе с солдатами ВСУ для того, чтобы помочь бойцам киевского режима удерживать свои позиции. Среди ликвидированных наёмников есть солдаты из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
«Противник отчаянно удерживает руины огнеупорного комбината и жилые районы города, используя иностранных наёмников в качестве так называемых «пожарных команд», что подтверждается радиоперехватами», — рассказал он ТАСС.
По словам военного, в эфире слышна польская речь, а среди уничтоженных бойцов постоянно находят документы из стран Евросоюза и Латинской Америки.
При этом Чукча отметил, что «бойцы ВС РФ ежедневно освобождают Часов Яр, шаг за шагом». Украинское командование полагается на активные оборонительные действия и старается провести контратаки. По словам военного, освобождение Часова Яра неизбежно, и неважно, сколько ещё сил противника придётся уничтожить в бою за эту доминирующую высоту.
Ранее стало известно, что ВС РФ завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре, что близ Артёмовска (украинское название — Бахмут). Наши военные заняли несколько зданий в промышленной зоне завода и продолжают продвигаться вперёд. Противнику не помогают даже элитные резервные группы войск, которые отправили в Часов Яр. Украинские военные складывают трупы сослуживцев внутри промзоны, так как не могут вывезти столько тел.
Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB