«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 01:55

Российские войска заняли ключевые позиции в центре Часова Яра

ВС РФ завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре

Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в центре Часова Яра на Славянском направлении, сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия», который ведёт операции в составе добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, военные продвигаются по городу, освободив несколько зданий в промышленной зоне завода.

«Десантники 98-й дивизии ВДВ, зачистив многоэтажки вокруг городского стадиона, успешно завершают штурм огнеупорного комбината», — сказал солдат.

На другом фланге 200-я мотострелковая бригада прорвала оборону в микрорайоне «Северный». Под прикрытием плохих погодных условий, войска провели обходной манёвр, чтобы атаковать укрепления, расположенные среди развалин частных домов. В настоящее время на этом участке также идут интенсивные боевые действия, целью которых является закрепление плацдарма для дальнейших операций.

Кроме того, боевая группа 1-го добровольческого корпуса продолжает движение по лесному массиву возле пионерлагеря «Дружба». 88-я бригада «Эспаньолы» совершила успешные действия, выбив противника из укрытий, уничтожив позиции врага и удерживая под контролем важные участки местности, включая линии обороны возле огнеупорного комбината.

«ВСУ разваливаются на части»: В США предрекли Украине долгожданный крах
«ВСУ разваливаются на части»: В США предрекли Украине долгожданный крах

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские силы начали разминировать собственные минные поля на Ореховском направлении. По его мнению, это может говорить о возможном контрнаступлении.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar