Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в центре Часова Яра на Славянском направлении, сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия», который ведёт операции в составе добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, военные продвигаются по городу, освободив несколько зданий в промышленной зоне завода.

«Десантники 98-й дивизии ВДВ, зачистив многоэтажки вокруг городского стадиона, успешно завершают штурм огнеупорного комбината», — сказал солдат.

На другом фланге 200-я мотострелковая бригада прорвала оборону в микрорайоне «Северный». Под прикрытием плохих погодных условий, войска провели обходной манёвр, чтобы атаковать укрепления, расположенные среди развалин частных домов. В настоящее время на этом участке также идут интенсивные боевые действия, целью которых является закрепление плацдарма для дальнейших операций.

Кроме того, боевая группа 1-го добровольческого корпуса продолжает движение по лесному массиву возле пионерлагеря «Дружба». 88-я бригада «Эспаньолы» совершила успешные действия, выбив противника из укрытий, уничтожив позиции врага и удерживая под контролем важные участки местности, включая линии обороны возле огнеупорного комбината.