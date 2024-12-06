Российские войска заняли ключевые позиции в центре Часова Яра
ВС РФ завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре
Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в центре Часова Яра на Славянском направлении, сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия», который ведёт операции в составе добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, военные продвигаются по городу, освободив несколько зданий в промышленной зоне завода.
«Десантники 98-й дивизии ВДВ, зачистив многоэтажки вокруг городского стадиона, успешно завершают штурм огнеупорного комбината», — сказал солдат.
На другом фланге 200-я мотострелковая бригада прорвала оборону в микрорайоне «Северный». Под прикрытием плохих погодных условий, войска провели обходной манёвр, чтобы атаковать укрепления, расположенные среди развалин частных домов. В настоящее время на этом участке также идут интенсивные боевые действия, целью которых является закрепление плацдарма для дальнейших операций.
Кроме того, боевая группа 1-го добровольческого корпуса продолжает движение по лесному массиву возле пионерлагеря «Дружба». 88-я бригада «Эспаньолы» совершила успешные действия, выбив противника из укрытий, уничтожив позиции врага и удерживая под контролем важные участки местности, включая линии обороны возле огнеупорного комбината.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские силы начали разминировать собственные минные поля на Ореховском направлении. По его мнению, это может говорить о возможном контрнаступлении.
VK / Минобороны России