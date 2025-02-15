По Часову Яру курсировали иностранные медицинские экипажи под охраной ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, это может свидетельствовать о том, что врачи осуществляют какую-то незаконную деятельность, в том числе проводят медицинские эксперименты на раненых и убитых бойцах украинской армии.

В Часовом яре заметили иностранных медиков. Видео © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

«Работали они только во время комендантского часа. Информации о характере их деятельности у местных жителей нет», — написал он у себя в телеграм-канале.

Мирошник подчеркнул, что присутствие иностранных медицинских бригад в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения под надёжной охраной должно было быть обусловлено серьёзными обстоятельствами. По его мнению, возможными причинами могли стать медицинские эксперименты, трансплантация органов или иная скрытая деятельность, связанная с неофициальными медицинскими или биологическими проектами, имеющими отношение к военным действиям.