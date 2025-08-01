Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Заявление бывшего комика последовало после сообщений Минобороны России о том, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль данный населённый пункт.

В своем видеообращении Зеленский назвал информацию об утрате города «российской дезинформацией» и подчеркнул, что Вооружённые силы Украина (ВСУ) якобы продолжают оборонять позиции, сохраняя контроль над населённым пунктом.