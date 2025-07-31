Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:00

Десантники прошли более 20 км под огнём в ходе освобождения Часова Яра

МО: В ходе освобождения Часова Яра десантники прошли 20 км под огнём ВСУ

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Минобороны России подтвердило полную ликвидацию украинского сопротивления в городе Часов Яр ДНР. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля завершили операцию, подняв флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение города от противника. Об этом рассказали в телеграм-канале министерства.

Освобождение Часова Яра в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Пройдено более 20 километров под непрерывным огнём артиллерии и ударных БПЛА противника. Зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города выведено 65 мирных жителей», — рассказали в пресс-службе.

Алаудинов: Оборонительная система ВСУ была взломана с освобождением Часова Яра
Алаудинов: Оборонительная система ВСУ была взломана с освобождением Часова Яра

Ранее Life.ru опубликовал видео из освобождённого Часова Яра. На опубликованных кадрах видно, что от зданий остались лишь остовы, а на земле образовались огромные воронки. Бойцы ВС России зачистили более 4200 сооружений.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar