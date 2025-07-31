Десантники прошли более 20 км под огнём в ходе освобождения Часова Яра

Минобороны России подтвердило полную ликвидацию украинского сопротивления в городе Часов Яр ДНР. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля завершили операцию, подняв флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение города от противника. Об этом рассказали в телеграм-канале министерства.

Освобождение Часова Яра в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Пройдено более 20 километров под непрерывным огнём артиллерии и ударных БПЛА противника. Зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города выведено 65 мирных жителей», — рассказали в пресс-службе.