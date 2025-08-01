«Ключ к наступлению»: Военный эксперт объяснил значимость освобождения Часова Яра в ДНР
Военный эксперт Гагин: Взятие Часова Яра важно для дальнейшего наступления в ДНР
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Освобождение Часова Яра в ДНР имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе в рамках СВО. Этот город считается ключевым пунктом для продвижения в Краматорске и Славянске, уверен военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. По его словам, за время боевых действий большинство бойцов ВСУ, находившихся в населённом пункте, были ликвидированы.
Собеседник URA.ru отметил, что в городе располагался вражеский укрепрайон, что создавало дополнительные сложности для Армии России. Однако во время нашего наступления остатки украинских сил отступили в сторону Краматорска. Потери среди личного состава ВСУ могут достигать нескольких тысяч бойцов, что негативно скажется на боеспособности всей армии.
За последние месяцы ВСУ регулярно отступают, что отражается на моральном духе оставшихся в строю солдат. Часов Яр был не только важным пунктом на линии обороны ВСУ, но и местом сосредоточения командования и иностранных наёмников.
«Часов Яр, можно сказать, — это ключ к наступлению на Краматорск и Славянск, к дальнейшему освобождению республики и территории Российской Федерации согласно Конституции», — заключил эксперт.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ.