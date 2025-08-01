Освобождение Часова Яра в ДНР имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе в рамках СВО. Этот город считается ключевым пунктом для продвижения в Краматорске и Славянске, уверен военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. По его словам, за время боевых действий большинство бойцов ВСУ, находившихся в населённом пункте, были ликвидированы.

Собеседник URA.ru отметил, что в городе располагался вражеский укрепрайон, что создавало дополнительные сложности для Армии России. Однако во время нашего наступления остатки украинских сил отступили в сторону Краматорска. Потери среди личного состава ВСУ могут достигать нескольких тысяч бойцов, что негативно скажется на боеспособности всей армии.

За последние месяцы ВСУ регулярно отступают, что отражается на моральном духе оставшихся в строю солдат. Часов Яр был не только важным пунктом на линии обороны ВСУ, но и местом сосредоточения командования и иностранных наёмников.