Владимира Зеленского уличили в очередной порции вранья про «успехи» украинской армии в боевых действиях против России. Как написал в соцсети Х журналист Чей Боуз, глава киевского режима наотрез отказывается признавать потерю Часова Яра, хотя даже украинские СМИ уже не в состоянии замаскировать правду.