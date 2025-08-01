Зеленского ткнули носом в его враньё про «успехи» ВСУ в Часовом Яре
Журналист Боуз уличил Зеленского в очередной лжи после слов о Часовом Яре
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Владимира Зеленского уличили в очередной порции вранья про «успехи» украинской армии в боевых действиях против России. Как написал в соцсети Х журналист Чей Боуз, глава киевского режима наотрез отказывается признавать потерю Часова Яра, хотя даже украинские СМИ уже не в состоянии замаскировать правду.
«Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет взятие Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду», — сказано в тексте.
Напомним, активные бои за Часов Яр начались в начале 2024 года. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон. 31 июля 2025 года было объявлено о полном установлении контроля над городом со стороны российских подразделений. Затем появилось первое видео из освобождённого Часова Яра, где была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО. Город был зачищен от украинских боевиков за четыре дня. Владимир Зеленский отказался признавать потерю Часова Яра, по его словам, там до сих пор «отличные» позиции у бойцов ВСУ.