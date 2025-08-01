Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) и украинская полиция пытались отобрать детей у жителя Часова Яра в ДНР, пока город находился под контролем киевского режима. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, имя которого не раскрывается.

«Приехали эти «Белые ангелы» (подразделение ВСУ) с ментами и заставили выезжать. То есть, искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал всё и отправил их», — рассказал собеседник агентства.