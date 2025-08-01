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Регион
1 августа, 12:01

Не «захватили», а «вернули»: Путин раскрыл, как относится к взятию Часова Яра

Путин: Россия в Донбассе не захватывает чужое, а возвращает своё

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики не захватывает чужое, а возвращает своё. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Часовом Яре.

Заявление прозвучало в ответ на реплику президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, оценивая действия российских военных, отметил: «Отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют».

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«Вернут, — подчеркнул Путин. — Это — наше».

Бои за Часов Яр продолжались с начала 2024 года. Город представлял собой важный укреплённый пункт: в жилых кварталах и подземных коммуникациях украинские формирования создали развитую систему обороны и складов. Согласно данным Минобороны РФ, штурм населённого пункта осуществляли подразделения Южной группировки войск. После продолжительных боёв и массированной артподготовки 31 июля 2025 года было объявлено о полном установлении контроля над Часовым Яром. В ведомстве отметили, что этот успех стал важным этапом в укреплении российских позиций в зоне специальной военной операции.

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Марина Фещенко
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