Новости СВО. Часов Яр пал, ВСУ попали в тиски и бегут к Константиновке, Зеленский капитулировал перед НАБУ, 1 августа Российская армия окружает ВСУ у Константиновки, Киев не может остановить провал в Сумской области, в Верховной раде подрались из-за коррупции — дайджест Life.ru. 31 июля, 21:07 Армия России освободила Часов Яр и продвигается в сторону Константиновки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение Часова Яра и наступление на Константиновку — стратегический успех в ДНР

Министерство обороны подтвердило освобождение Часова Яра. Бои за город шли с апреля 2024 года. ВСУ отступают в сторону Константиновки. За время боёв Украина потеряла 7,5 тысячи боевиков. Военный корреспондент Александр Коц объяснил значение взятия населённого пункта.

— Прежде всего освобождение города позволяет обезопасить фланги группировки «Центр», которая в настоящий момент пытается отсечь от логистики 67-тысячную Константиновку и обойти её с востока и северо-востока, — пишет военкор.

По его словам, освобождение Константиновки позволит выйти на Дружковку, а далее на Славянско-Краматорскую агломерацию. Сейчас российские войска находятся в шести километрах от Константиновки. Бои идут у Клебан-Быкского водохранилища. Группировка ВСУ, которая находится у водоёма, доживает свои последние дни, считает военный блогер Юрий Подоляка.

Наступают наши войска и у Красноармейска (Покровска). Продвижение идёт в сторону Шахова, Нового Шахова, Белицкого и Родинского. Это позволяет окружить город с севера.

Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России

ВСУ отступают от Курской области, российские войска уничтожают склады боеприпасов

Нападки ВСУ на Курскую область прекратились. Подразделения противника проходят доукомплектование. Сюда же перебрасывают резервы, которые выявляются и уничтожаются группировкой «Север». Несколько вражеских групп были обнаружены у Рыжевки. Их ликвидировали. Также разбит склад боеприпасов и миномётный расчёт.

Бои в Сумской области: ВСУ перебрасывают резервы, но не могут остановить наступление России

В Сумской области основные бои идут у Юнаковки, которая когда-то использовалась киевским командованием для переброски сил в Курскую область. Сообщается, что сюда ВСУ перебросили до восьми тысяч боевиков.

— ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на Сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые, выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум, — ранее рассказывал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов.

Карта СВО на 1 августа 2025 года. Армия России освободила Часов Яр. Фото © divgen.ru

Никарагуа официально признала ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Власти Никарагуа признали присоединение к России Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Также они поддержали борьбу Москвы с «украинским неонацизмом, поддерживаемым НАТО».

— Правительство и народ Никарагуа признают и решительно поддерживают героическую битву России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы уверены в победе России над этими силами зла, против гегемонических сил, против фашизма. Победа России — это победа человечества, — говорится в письме лидера Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо Владимиру Путину.

Центральноамериканская республика последовательно выражает поддержку нашей стране — одной из первых в мире признала воссоединение Крыма с Россией, выступила за проведение специальной военной операции и за наказание для поджигателей Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Даниэль Ортега, каждый год поздравляющий «братьев из России» с 9 Мая, даже сравнивал главу киевского режима Зеленского с Гитлером.

Зеленский вернул независимость НАБУ и САП: драка в Раде и страх перед коррупционерами

Владимир Зеленский под давлением улицы и западных политиков решил вернуть независимость антикоррупционным органам Украины. Закон приняла Верховная рада, глава киевского режима подписал его.

— Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное, — похвастался киевский диктатор.

Принятие закона сопровождалось дракой. Некоторые депутаты были не согласны возвращать НАБУ и САП их первоначальные полномочия. Вероятно, понимают, что по ним есть дела и теперь заступиться за них некому.

Авторы Даниил Черных