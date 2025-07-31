От армии почти ничего не осталось: После потери Часова Яра ВСУ спешно отступили к северу от Константиновки
После потери Часова Яра ВСУ спешно отступили к северу от Константиновки
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Войска Украины отступили из Часова Яра после его перехода под контроль российской армии. Уцелевшие бойцы ВСУ переместились в близлежащие сёла, где, по информации силовых структур, пытаются оправиться от тяжёлых потерь.
«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны», — цитирует ТАСС сообщение силовых структур.
Украинское командование отвело остатки своих подразделений в сёла к северу от Константиновки. ВСУ понесли серьёзные потери в ходе боёв за Часов Яр, и сил на удержание позиций у Киева практически не осталось.
Напомним, что сегодня, 31 июля, стало известно о полном освобождении Часова Яра на Краматорско-Дружковском направлении силами Южной группировки. Ожесточённые бои продолжались несколько месяцев. Вклад в операцию внесли бойцы «Ахмата» и четвёртой бригады, которые были выведены перед финальным штурмом. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов подчеркнул, что их участие было важным этапом наступательной операции.