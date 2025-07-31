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Регион
31 июля, 14:23

От армии почти ничего не осталось: После потери Часова Яра ВСУ спешно отступили к северу от Константиновки

После потери Часова Яра ВСУ спешно отступили к северу от Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Войска Украины отступили из Часова Яра после его перехода под контроль российской армии. Уцелевшие бойцы ВСУ переместились в близлежащие сёла, где, по информации силовых структур, пытаются оправиться от тяжёлых потерь.

«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны»,цитирует ТАСС сообщение силовых структур.

Украинское командование отвело остатки своих подразделений в сёла к северу от Константиновки. ВСУ понесли серьёзные потери в ходе боёв за Часов Яр, и сил на удержание позиций у Киева практически не осталось.

Десантники прошли более 20 км под огнём в ходе освобождения Часова Яра
Десантники прошли более 20 км под огнём в ходе освобождения Часова Яра

Напомним, что сегодня, 31 июля, стало известно о полном освобождении Часова Яра на Краматорско-Дружковском направлении силами Южной группировки. Ожесточённые бои продолжались несколько месяцев. Вклад в операцию внесли бойцы «Ахмата» и четвёртой бригады, которые были выведены перед финальным штурмом. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов подчеркнул, что их участие было важным этапом наступательной операции.

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Милена Скрипальщикова
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