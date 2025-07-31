От армии почти ничего не осталось: После потери Часова Яра ВСУ спешно отступили к северу от Константиновки

Войска Украины отступили из Часова Яра после его перехода под контроль российской армии. Уцелевшие бойцы ВСУ переместились в близлежащие сёла, где, по информации силовых структур, пытаются оправиться от тяжёлых потерь.

«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны», — цитирует ТАСС сообщение силовых структур.