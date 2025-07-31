Зеленский похвалился, что Рада приняла «его закон о НАБУ»
Зеленский подписал закон, восстанавливающий независимость НАБУ и САП
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Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он поблагодарил депутатов Рады за принятие «его закона».
«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное», — заявил Зеленский, видимо, забыв, что ещё недавно он продвигал совсем другой закон о НАБУ и САП.
Он оправдался, что «государство прислушивается к общественному мнению» — после массовых протестов, которые охватили Украину.
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его сегодня и одобрила Рада. Правда, не обошлось без мордобоя и скандалов.