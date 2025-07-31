Зеленский похвалился, что Рада приняла «его закон о НАБУ»

«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное», — заявил Зеленский, видимо, забыв, что ещё недавно он продвигал совсем другой закон о НАБУ и САП.