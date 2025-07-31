Нардепы учинили мордобой в Раде из-за закона о НАБУ

В Верховной раде Украины между депутатами произошла драка во время рассмотрения закона о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро. Мордобой народных избранников попал на видео.

В Верховной раде произошла драка на фоне рассмотрения закона о полномочиях НАБУ. Видео © Трансляция заседания на сайте Рады

В сессионном зале вспыхнул конфликт на фоне обсуждения спорного законопроекта. Некоторые депутаты не сошлись во мнениях по поводу расширения или возвращения полномочий НАБУ, что и вылилось в драку. На кадрах видно, как один из участников заседания зовёт другого выйти из зала, но после его отказа начал размахивать руками.

Это уже не первая драка при рассмотрении законопроектов в Верховной раде. Ранее потасовка произошла между депутатами Алексеем Гончаренко* и Даниилом Гетманцевым. Парламентарии сцепились у трибуны, начав толкаться и обзывать друг друга прямо во время заседания. Коллеги, вместо того чтобы вмешаться, снимали происходящее на видео и смеялись. Даже спикер парламента Руслан Стефанчук, попытавшийся их разнять, не смог сдержать улыбку.