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Регион
31 июля, 10:33

Нардепы учинили мордобой в Раде из-за закона о НАБУ

В Верховной раде произошла драка на фоне рассмотрения закона о полномочиях НАБУ

В Верховной раде произошла драка на фоне рассмотрения закона о полномочиях НАБУ. Обложка © Скриншот / Сайт Рады

В Верховной раде произошла драка на фоне рассмотрения закона о полномочиях НАБУ. Обложка © Скриншот / Сайт Рады

В Верховной раде Украины между депутатами произошла драка во время рассмотрения закона о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро. Мордобой народных избранников попал на видео.

В Верховной раде произошла драка на фоне рассмотрения закона о полномочиях НАБУ. Видео © Трансляция заседания на сайте Рады

В сессионном зале вспыхнул конфликт на фоне обсуждения спорного законопроекта. Некоторые депутаты не сошлись во мнениях по поводу расширения или возвращения полномочий НАБУ, что и вылилось в драку. На кадрах видно, как один из участников заседания зовёт другого выйти из зала, но после его отказа начал размахивать руками.

В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*
В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*

Это уже не первая драка при рассмотрении законопроектов в Верховной раде. Ранее потасовка произошла между депутатами Алексеем Гончаренко* и Даниилом Гетманцевым. Парламентарии сцепились у трибуны, начав толкаться и обзывать друг друга прямо во время заседания. Коллеги, вместо того чтобы вмешаться, снимали происходящее на видео и смеялись. Даже спикер парламента Руслан Стефанчук, попытавшийся их разнять, не смог сдержать улыбку.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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Милена Скрипальщикова
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