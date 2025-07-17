Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 10:02

В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking, © Wikipedia / телеканал Вітер Кропивницький

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking, © Wikipedia / телеканал Вітер Кропивницький

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* из фракции «Европейская солидарность» и Владимир Зеленский устроили громкую перепалку прям во время заседания и обсуждения демобилизации украинских военных. Об этом сообщило украинское издание «‎Страна.ua»‎.

В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*. Видео © Telegram / Политика Страны

«Нужно иметь совесть!» — кричал Гончаренко* в адрес Зеленского.

Инцидент произошёл во время выступления Зеленского. Гончаренко* поинтересовался у него, когда начнётся демобилизация военнослужащих. В ответ глава украинского режима заявил, что демобилизация возможна лишь тогда, когда «такие как вы» будут помогать на фронте.

Зеленский угрожает показать России силу с помощью ещё не полученных дальнобойных ракет
Зеленский угрожает показать России силу с помощью ещё не полученных дальнобойных ракет

Накануне во время одного из заседаний Верховной рады произошёл ещё один курьёзный инцидент — депутаты Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев устроили настоящую потасовку прямо в зале парламента. Парламентарии начали толкать друг друга за трибуной, что вызвало смех и оживлённые съёмки у коллег. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пытался их разнять, но сам с трудом сдерживал улыбку.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Алексей Гончаренко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar