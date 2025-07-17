Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* из фракции «Европейская солидарность» и Владимир Зеленский устроили громкую перепалку прям во время заседания и обсуждения демобилизации украинских военных. Об этом сообщило украинское издание «‎Страна.ua»‎.

В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*. Видео © Telegram / Политика Страны

«Нужно иметь совесть!» — кричал Гончаренко* в адрес Зеленского.

Инцидент произошёл во время выступления Зеленского. Гончаренко* поинтересовался у него, когда начнётся демобилизация военнослужащих. В ответ глава украинского режима заявил, что демобилизация возможна лишь тогда, когда «такие как вы» будут помогать на фронте.

Накануне во время одного из заседаний Верховной рады произошёл ещё один курьёзный инцидент — депутаты Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев устроили настоящую потасовку прямо в зале парламента. Парламентарии начали толкать друг друга за трибуной, что вызвало смех и оживлённые съёмки у коллег. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пытался их разнять, но сам с трудом сдерживал улыбку.