Зеленский угрожает показать России силу с помощью ещё не полученных дальнобойных ракет

Киев готов к активным действиям в случае получения дальнобойных ракет от западных партнёров, дабы показать России свою силу. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Мы готовы к действиям, демонстрировать силу», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных ударах вглубь российской территории.