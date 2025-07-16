Зеленский угрожает показать России силу с помощью ещё не полученных дальнобойных ракет
Зеленский заявил о готовности к действиям в случае получения дальнобойных ракет
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Киев готов к активным действиям в случае получения дальнобойных ракет от западных партнёров, дабы показать России свою силу. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.
«Мы готовы к действиям, демонстрировать силу», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных ударах вглубь российской территории.
По его словам, Украина не обязательно станет применять такое оружие, но важно, чтобы Россия знала о его наличии. Как передаёт Newsmax, Зеленский подчеркнул необходимость сдерживающего фактора.
Напомним, что Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. Financial Times написала, что он в ходе беседы с Зеленским предлагал бить по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Журналисты также писали, что Трамп планировал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Белый дом всё отрицает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва верит, что США не будут поставлять дальнобойные ракеты экс-комику.