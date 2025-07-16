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Регион
16 июля, 10:53

Зеленский угрожает показать России силу с помощью ещё не полученных дальнобойных ракет

Зеленский заявил о готовности к действиям в случае получения дальнобойных ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Киев готов к активным действиям в случае получения дальнобойных ракет от западных партнёров, дабы показать России свою силу. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Мы готовы к действиям, демонстрировать силу», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных ударах вглубь российской территории.

По его словам, Украина не обязательно станет применять такое оружие, но важно, чтобы Россия знала о его наличии. Как передаёт Newsmax, Зеленский подчеркнул необходимость сдерживающего фактора.

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Напомним, что Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. Financial Times написала, что он в ходе беседы с Зеленским предлагал бить по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Журналисты также писали, что Трамп планировал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Белый дом всё отрицает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва верит, что США не будут поставлять дальнобойные ракеты экс-комику.

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Александра Мышляева
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